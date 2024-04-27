리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 SwitchMarkets-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 4 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 EquitiGroup-Live 0.33 × 15 FusionMarkets-Live 2 0.38 × 29 FPMarkets-Live2 0.39 × 128 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.40 × 89 ICMarketsSC-Live19 0.45 × 22 FPMarketsLLC-Live2 0.51 × 41 Aglobe-Live-1 0.52 × 60 ICMarketsSC-Live15 0.54 × 136 Axi-US07-Live 0.57 × 7 Tickmill-Live 0.67 × 3 Tickmill-Live05 0.72 × 1009 ICMarketsSC-Live07 0.74 × 91 Tickmill-Live10 0.80 × 3120 Tickmill-Live04 0.80 × 240 TMGM.TradeMax-Live4 0.84 × 250 ICMarketsSC-Live06 0.85 × 643 Tickmill-Live08 0.86 × 397 TickmillUK-Live03 0.90 × 3472 RoboForex-Prime 0.91 × 22 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 161 더...