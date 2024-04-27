- 자본
- 축소
트레이드:
8 520
이익 거래:
6 323 (74.21%)
손실 거래:
2 197 (25.79%)
최고의 거래:
152.26 USD
최악의 거래:
-235.48 USD
총 수익:
20 631.80 USD (1 710 048 pips)
총 손실:
-19 125.10 USD (1 741 509 pips)
연속 최대 이익:
43 (96.53 USD)
연속 최대 이익:
199.05 USD (3)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
105.61%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.86
롱(주식매수):
4 821 (56.58%)
숏(주식차입매도):
3 699 (43.42%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.18 USD
평균 이익:
3.26 USD
평균 손실:
-8.71 USD
연속 최대 손실:
13 (-133.41 USD)
연속 최대 손실:
-754.60 USD (6)
월별 성장률:
6.95%
연간 예측:
84.35%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
57.12 USD
최대한의:
1 758.37 USD (69.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.10% (1 758.37 USD)
자본금별:
75.95% (1 243.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4696
|AUDCAD
|1101
|USDJPY
|537
|NZDCAD
|410
|EURUSD
|387
|AUDNZD
|290
|EURGBP
|157
|AUDUSD
|145
|GBPCAD
|135
|USDCAD
|112
|NZDUSD
|111
|GBPCHF
|74
|USDCHF
|49
|NZDCHF
|43
|EURCHF
|43
|AUDCHF
|41
|SOLUSD
|27
|EURAUD
|26
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|21
|LTCUSD
|21
|GBPJPY
|12
|MATICUSD
|12
|EURJPY
|9
|EOSUSD
|8
|LINKUSD
|7
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|4
|XRPUSD
|4
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|TRUMPUSD
|2
|CADJPY
|1
|US500
|1
|XLMUSD
|1
|USTEC
|1
|AVAXUSD
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.1K
|USDJPY
|-281
|NZDCAD
|286
|EURUSD
|-239
|AUDNZD
|164
|EURGBP
|67
|AUDUSD
|460
|GBPCAD
|-354
|USDCAD
|-70
|NZDUSD
|122
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|17
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|-10
|AUDCHF
|10
|SOLUSD
|-619
|EURAUD
|-20
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|118
|LTCUSD
|-56
|GBPJPY
|31
|MATICUSD
|-157
|EURJPY
|-3
|EOSUSD
|-95
|LINKUSD
|-50
|GBPNZD
|39
|CADCHF
|26
|XRPUSD
|-12
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|14
|TRUMPUSD
|1
|CADJPY
|0
|US500
|0
|XLMUSD
|-7
|USTEC
|4
|AVAXUSD
|2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|126K
|AUDCAD
|53K
|USDJPY
|-18K
|NZDCAD
|17K
|EURUSD
|18K
|AUDNZD
|-3.9K
|EURGBP
|-5.6K
|AUDUSD
|23K
|GBPCAD
|-32K
|USDCAD
|-11K
|NZDUSD
|9.7K
|GBPCHF
|1.2K
|USDCHF
|2.5K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|-82
|AUDCHF
|272
|SOLUSD
|-129K
|EURAUD
|-884
|EURCAD
|198
|GBPUSD
|10K
|LTCUSD
|-17K
|GBPJPY
|3.7K
|MATICUSD
|-25K
|EURJPY
|-38
|EOSUSD
|-17K
|LINKUSD
|-51K
|GBPNZD
|3.5K
|CADCHF
|1K
|XRPUSD
|-29K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|1.1K
|TRUMPUSD
|64
|CADJPY
|15
|US500
|1.1K
|XLMUSD
|-721
|USTEC
|37K
|AVAXUSD
|246
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live2
|0.39 × 128
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.40 × 89
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 22
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.51 × 41
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live15
|0.54 × 136
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1009
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 3120
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 240
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.84 × 250
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 643
|
Tickmill-Live08
|0.86 × 397
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 3472
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
