- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
8 495
Profit Trades:
6 305 (74.22%)
Loss Trades:
2 190 (25.78%)
Best trade:
152.26 USD
Worst trade:
-235.48 USD
Gross Profit:
20 592.20 USD (1 705 415 pips)
Gross Loss:
-19 067.31 USD (1 736 753 pips)
Maximum consecutive wins:
43 (96.53 USD)
Maximal consecutive profit:
199.05 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
105.61%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
186
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
0.87
Long Trades:
4 809 (56.61%)
Short Trades:
3 686 (43.39%)
Profit Factor:
1.08
Expected Payoff:
0.18 USD
Average Profit:
3.27 USD
Average Loss:
-8.71 USD
Maximum consecutive losses:
13 (-133.41 USD)
Maximal consecutive loss:
-754.60 USD (6)
Monthly growth:
8.11%
Annual Forecast:
98.38%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
57.12 USD
Maximal:
1 758.37 USD (69.79%)
Relative drawdown:
By Balance:
55.10% (1 758.37 USD)
By Equity:
75.95% (1 243.51 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4683
|AUDCAD
|1094
|USDJPY
|537
|NZDCAD
|410
|EURUSD
|386
|AUDNZD
|288
|EURGBP
|157
|AUDUSD
|145
|GBPCAD
|135
|USDCAD
|112
|NZDUSD
|111
|GBPCHF
|74
|USDCHF
|49
|NZDCHF
|43
|EURCHF
|43
|AUDCHF
|41
|SOLUSD
|27
|EURAUD
|26
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|21
|LTCUSD
|21
|MATICUSD
|12
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|9
|EOSUSD
|8
|LINKUSD
|7
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|4
|XRPUSD
|4
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|TRUMPUSD
|2
|CADJPY
|1
|US500
|1
|XLMUSD
|1
|USTEC
|1
|AVAXUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.1K
|USDJPY
|-281
|NZDCAD
|286
|EURUSD
|-243
|AUDNZD
|163
|EURGBP
|67
|AUDUSD
|460
|GBPCAD
|-354
|USDCAD
|-70
|NZDUSD
|122
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|17
|NZDCHF
|-8
|EURCHF
|-10
|AUDCHF
|10
|SOLUSD
|-619
|EURAUD
|-20
|EURCAD
|0
|GBPUSD
|118
|LTCUSD
|-56
|MATICUSD
|-157
|GBPJPY
|23
|EURJPY
|-3
|EOSUSD
|-95
|LINKUSD
|-50
|GBPNZD
|39
|CADCHF
|26
|XRPUSD
|-12
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|14
|TRUMPUSD
|1
|CADJPY
|0
|US500
|0
|XLMUSD
|-7
|USTEC
|4
|AVAXUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|129K
|AUDCAD
|53K
|USDJPY
|-18K
|NZDCAD
|17K
|EURUSD
|18K
|AUDNZD
|-4K
|EURGBP
|-5.6K
|AUDUSD
|23K
|GBPCAD
|-32K
|USDCAD
|-11K
|NZDUSD
|9.7K
|GBPCHF
|1.2K
|USDCHF
|2.5K
|NZDCHF
|1.2K
|EURCHF
|-82
|AUDCHF
|272
|SOLUSD
|-129K
|EURAUD
|-884
|EURCAD
|198
|GBPUSD
|10K
|LTCUSD
|-17K
|MATICUSD
|-25K
|GBPJPY
|2.4K
|EURJPY
|-38
|EOSUSD
|-17K
|LINKUSD
|-51K
|GBPNZD
|3.5K
|CADCHF
|1K
|XRPUSD
|-29K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|1.1K
|TRUMPUSD
|64
|CADJPY
|15
|US500
|1.1K
|XLMUSD
|-721
|USTEC
|37K
|AVAXUSD
|246
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +152.26 USD
Worst trade: -235 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +96.53 USD
Maximal consecutive loss: -133.41 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live2
|0.39 × 128
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.40 × 89
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 22
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.51 × 41
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live15
|0.54 × 136
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1009
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 3120
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 240
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.84 × 250
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 643
|
Tickmill-Live08
|0.86 × 397
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 3472
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
120%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
117
96%
8 495
74%
100%
1.07
0.18
USD
USD
76%
1:100