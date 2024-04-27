SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MF Investment
Minh Duc Hoang

MF Investment

Minh Duc Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 127%
Tickmill-Live10
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 050
Kârla kapanan işlemler:
4 494 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
1 556 (25.72%)
En iyi işlem:
152.26 USD
En kötü işlem:
-235.48 USD
Brüt kâr:
15 040.81 USD (1 133 838 pips)
Brüt zarar:
-13 404.90 USD (1 141 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (96.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
3 289 (54.36%)
Satış işlemleri:
2 761 (45.64%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
3.35 USD
Ortalama zarar:
-8.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-133.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-754.60 USD (6)
Aylık büyüme:
5.40%
Yıllık tahmin:
66.78%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.12 USD
Maksimum:
1 758.37 USD (69.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.10% (1 758.37 USD)
Varlığa göre:
75.95% (1 243.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2432
AUDCAD 1016
USDJPY 537
EURUSD 377
NZDCAD 376
AUDNZD 251
EURGBP 157
AUDUSD 143
GBPCAD 135
USDCAD 112
NZDUSD 108
GBPCHF 74
USDCHF 49
EURCHF 43
AUDCHF 41
NZDCHF 36
EURAUD 26
EURCAD 22
SOLUSD 20
GBPUSD 19
LTCUSD 12
MATICUSD 11
EURJPY 9
EOSUSD 8
LINKUSD 7
GBPJPY 5
GBPNZD 4
CADCHF 4
XRPUSD 4
EURNZD 3
GBPAUD 2
TRUMPUSD 2
CADJPY 1
US500 1
XLMUSD 1
USTEC 1
AVAXUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
AUDCAD 1K
USDJPY -281
EURUSD -214
NZDCAD 265
AUDNZD 147
EURGBP 67
AUDUSD 455
GBPCAD -354
USDCAD -70
NZDUSD 181
GBPCHF -15
USDCHF 17
EURCHF -10
AUDCHF 10
NZDCHF -36
EURAUD -20
EURCAD 0
SOLUSD -554
GBPUSD 164
LTCUSD 5
MATICUSD -145
EURJPY -3
EOSUSD -95
LINKUSD -50
GBPJPY 0
GBPNZD 39
CADCHF 26
XRPUSD -12
EURNZD 4
GBPAUD 14
TRUMPUSD 1
CADJPY 0
US500 0
XLMUSD -7
USTEC 4
AVAXUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 96K
AUDCAD 48K
USDJPY -18K
EURUSD 21K
NZDCAD 14K
AUDNZD -1.8K
EURGBP -5.6K
AUDUSD 22K
GBPCAD -32K
USDCAD -11K
NZDUSD 14K
GBPCHF 1.2K
USDCHF 2.5K
EURCHF -82
AUDCHF 272
NZDCHF -510
EURAUD -884
EURCAD 198
SOLUSD -97K
GBPUSD 14K
LTCUSD 2.7K
MATICUSD -23K
EURJPY -38
EOSUSD -17K
LINKUSD -51K
GBPJPY -32
GBPNZD 3.5K
CADCHF 1K
XRPUSD -29K
EURNZD 1.4K
GBPAUD 1.1K
TRUMPUSD 64
CADJPY 15
US500 1.1K
XLMUSD -721
USTEC 37K
AVAXUSD 246
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +152.26 USD
En kötü işlem: -235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +96.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.33 × 15
FusionMarkets-Live 2
0.38 × 29
FPMarkets-Live2
0.39 × 128
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.40 × 89
ICMarketsSC-Live19
0.45 × 22
FPMarketsLLC-Live2
0.51 × 41
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live15
0.54 × 136
Axi-US07-Live
0.57 × 7
Tickmill-Live
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.72 × 1009
ICMarketsSC-Live07
0.74 × 91
Tickmill-Live10
0.80 × 3120
Tickmill-Live04
0.80 × 240
TMGM.TradeMax-Live4
0.84 × 250
ICMarketsSC-Live06
0.85 × 643
Tickmill-Live08
0.86 × 397
TickmillUK-Live03
0.90 × 3472
RoboForex-Prime
0.91 × 22
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
160 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.05.16 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 14:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 10:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 09:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 08:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.18 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 15:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 13:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.10 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
