- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 050
Kârla kapanan işlemler:
4 494 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
1 556 (25.72%)
En iyi işlem:
152.26 USD
En kötü işlem:
-235.48 USD
Brüt kâr:
15 040.81 USD (1 133 838 pips)
Brüt zarar:
-13 404.90 USD (1 141 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (96.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
105.61%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
68
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
3 289 (54.36%)
Satış işlemleri:
2 761 (45.64%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.27 USD
Ortalama kâr:
3.35 USD
Ortalama zarar:
-8.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-133.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-754.60 USD (6)
Aylık büyüme:
5.40%
Yıllık tahmin:
66.78%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.12 USD
Maksimum:
1 758.37 USD (69.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.10% (1 758.37 USD)
Varlığa göre:
75.95% (1 243.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2432
|AUDCAD
|1016
|USDJPY
|537
|EURUSD
|377
|NZDCAD
|376
|AUDNZD
|251
|EURGBP
|157
|AUDUSD
|143
|GBPCAD
|135
|USDCAD
|112
|NZDUSD
|108
|GBPCHF
|74
|USDCHF
|49
|EURCHF
|43
|AUDCHF
|41
|NZDCHF
|36
|EURAUD
|26
|EURCAD
|22
|SOLUSD
|20
|GBPUSD
|19
|LTCUSD
|12
|MATICUSD
|11
|EURJPY
|9
|EOSUSD
|8
|LINKUSD
|7
|GBPJPY
|5
|GBPNZD
|4
|CADCHF
|4
|XRPUSD
|4
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|TRUMPUSD
|2
|CADJPY
|1
|US500
|1
|XLMUSD
|1
|USTEC
|1
|AVAXUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1K
|USDJPY
|-281
|EURUSD
|-214
|NZDCAD
|265
|AUDNZD
|147
|EURGBP
|67
|AUDUSD
|455
|GBPCAD
|-354
|USDCAD
|-70
|NZDUSD
|181
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|17
|EURCHF
|-10
|AUDCHF
|10
|NZDCHF
|-36
|EURAUD
|-20
|EURCAD
|0
|SOLUSD
|-554
|GBPUSD
|164
|LTCUSD
|5
|MATICUSD
|-145
|EURJPY
|-3
|EOSUSD
|-95
|LINKUSD
|-50
|GBPJPY
|0
|GBPNZD
|39
|CADCHF
|26
|XRPUSD
|-12
|EURNZD
|4
|GBPAUD
|14
|TRUMPUSD
|1
|CADJPY
|0
|US500
|0
|XLMUSD
|-7
|USTEC
|4
|AVAXUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|96K
|AUDCAD
|48K
|USDJPY
|-18K
|EURUSD
|21K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|-1.8K
|EURGBP
|-5.6K
|AUDUSD
|22K
|GBPCAD
|-32K
|USDCAD
|-11K
|NZDUSD
|14K
|GBPCHF
|1.2K
|USDCHF
|2.5K
|EURCHF
|-82
|AUDCHF
|272
|NZDCHF
|-510
|EURAUD
|-884
|EURCAD
|198
|SOLUSD
|-97K
|GBPUSD
|14K
|LTCUSD
|2.7K
|MATICUSD
|-23K
|EURJPY
|-38
|EOSUSD
|-17K
|LINKUSD
|-51K
|GBPJPY
|-32
|GBPNZD
|3.5K
|CADCHF
|1K
|XRPUSD
|-29K
|EURNZD
|1.4K
|GBPAUD
|1.1K
|TRUMPUSD
|64
|CADJPY
|15
|US500
|1.1K
|XLMUSD
|-721
|USTEC
|37K
|AVAXUSD
|246
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.26 USD
En kötü işlem: -235 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +96.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.38 × 29
|
FPMarkets-Live2
|0.39 × 128
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.40 × 89
|
ICMarketsSC-Live19
|0.45 × 22
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.51 × 41
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
ICMarketsSC-Live15
|0.54 × 136
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.72 × 1009
|
ICMarketsSC-Live07
|0.74 × 91
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 3120
|
Tickmill-Live04
|0.80 × 240
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.84 × 250
|
ICMarketsSC-Live06
|0.85 × 643
|
Tickmill-Live08
|0.86 × 397
|
TickmillUK-Live03
|0.90 × 3472
|
RoboForex-Prime
|0.91 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
127%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
104
96%
6 050
74%
100%
1.12
0.27
USD
USD
76%
1:100