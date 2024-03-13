- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
433
利益トレード:
203 (46.88%)
損失トレード:
230 (53.12%)
ベストトレード:
485.05 USD
最悪のトレード:
-702.10 USD
総利益:
5 576.85 USD (355 578 pips)
総損失:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
最大連続の勝ち:
12 (354.43 USD)
最大連続利益:
734.75 USD (5)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
29.67%
最大入金額:
59.12%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
241 (55.66%)
短いトレード:
192 (44.34%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.65 USD
平均利益:
27.47 USD
平均損失:
-25.48 USD
最大連続の負け:
15 (-236.62 USD)
最大連続損失:
-702.10 USD (1)
月間成長:
14.73%
年間予想:
178.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
934.89 USD
最大の:
1 069.67 USD (157.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.68% (914.44 USD)
エクイティによる:
41.65% (119.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-283
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +485.05 USD
最悪のトレード: -702 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +354.43 USD
最大連続損失: -236.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Asdfghj
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-40%
0
0
USD
USD
437
USD
USD
95
0%
433
46%
30%
0.95
-0.65
USD
USD
93%
1:200