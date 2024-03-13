- 자본
- 축소
트레이드:
435
이익 거래:
205 (47.12%)
손실 거래:
230 (52.87%)
최고의 거래:
485.05 USD
최악의 거래:
-702.10 USD
총 수익:
5 636.65 USD (361 578 pips)
총 손실:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
연속 최대 이익:
12 (354.43 USD)
연속 최대 이익:
734.75 USD (5)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
29.67%
최대 입금량:
59.12%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
243 (55.86%)
숏(주식차입매도):
192 (44.14%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.51 USD
평균 이익:
27.50 USD
평균 손실:
-25.48 USD
연속 최대 손실:
15 (-236.62 USD)
연속 최대 손실:
-702.10 USD (1)
월별 성장률:
20.86%
연간 예측:
253.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
934.89 USD
최대한의:
1 069.67 USD (157.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.68% (914.44 USD)
자본금별:
41.65% (119.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|435
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-224
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +485.05 USD
최악의 거래: -702 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +354.43 USD
연속 최대 손실: -236.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
