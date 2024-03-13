시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / WG
Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 리뷰
97
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -31%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
435
이익 거래:
205 (47.12%)
손실 거래:
230 (52.87%)
최고의 거래:
485.05 USD
최악의 거래:
-702.10 USD
총 수익:
5 636.65 USD (361 578 pips)
총 손실:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
연속 최대 이익:
12 (354.43 USD)
연속 최대 이익:
734.75 USD (5)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
29.67%
최대 입금량:
59.12%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.21
롱(주식매수):
243 (55.86%)
숏(주식차입매도):
192 (44.14%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.51 USD
평균 이익:
27.50 USD
평균 손실:
-25.48 USD
연속 최대 손실:
15 (-236.62 USD)
연속 최대 손실:
-702.10 USD (1)
월별 성장률:
20.86%
연간 예측:
253.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
934.89 USD
최대한의:
1 069.67 USD (157.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.68% (914.44 USD)
자본금별:
41.65% (119.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -224
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 32K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +485.05 USD
최악의 거래: -702 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +354.43 USD
연속 최대 손실: -236.62 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
WG
월별 30 USD
-31%
0
0
USD
497
USD
97
0%
435
47%
30%
0.96
-0.51
USD
93%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.