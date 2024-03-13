- Büyüme
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
179 (45.43%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (54.57%)
En iyi işlem:
485.05 USD
En kötü işlem:
-702.10 USD
Brüt kâr:
4 858.45 USD (283 219 pips)
Brüt zarar:
-5 407.77 USD (284 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (354.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
734.75 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
29.67%
Maks. mevduat yükü:
59.12%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
220 (55.84%)
Satış işlemleri:
174 (44.16%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.39 USD
Ortalama kâr:
27.14 USD
Ortalama zarar:
-25.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-236.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-702.10 USD (1)
Aylık büyüme:
140.59%
Yıllık tahmin:
1 705.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
934.89 USD
Maksimum:
1 069.67 USD (157.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.68% (914.44 USD)
Varlığa göre:
41.65% (119.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +485.05 USD
En kötü işlem: -702 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +354.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
USD
371
USD
USD
86
0%
394
45%
30%
0.89
-1.39
USD
USD
93%
1:200