Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -70%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
179 (45.43%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (54.57%)
En iyi işlem:
485.05 USD
En kötü işlem:
-702.10 USD
Brüt kâr:
4 858.45 USD (283 219 pips)
Brüt zarar:
-5 407.77 USD (284 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (354.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
734.75 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
29.67%
Maks. mevduat yükü:
59.12%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
220 (55.84%)
Satış işlemleri:
174 (44.16%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.39 USD
Ortalama kâr:
27.14 USD
Ortalama zarar:
-25.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-236.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-702.10 USD (1)
Aylık büyüme:
140.59%
Yıllık tahmin:
1 705.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
934.89 USD
Maksimum:
1 069.67 USD (157.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.68% (914.44 USD)
Varlığa göre:
41.65% (119.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 394
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +485.05 USD
En kötü işlem: -702 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +354.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -236.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 daha fazla...
Asdfghj
İnceleme yok
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 00:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 10:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 12:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
WG
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
371
USD
86
0%
394
45%
30%
0.89
-1.39
USD
93%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.