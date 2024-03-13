- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
394
Profit Trade:
179 (45.43%)
Loss Trade:
215 (54.57%)
Best Trade:
485.05 USD
Worst Trade:
-702.10 USD
Profitto lordo:
4 858.45 USD (283 219 pips)
Perdita lorda:
-5 407.77 USD (284 610 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (354.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
734.75 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
29.67%
Massimo carico di deposito:
59.12%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
220 (55.84%)
Short Trade:
174 (44.16%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-1.39 USD
Profitto medio:
27.14 USD
Perdita media:
-25.15 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-236.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-702.10 USD (1)
Crescita mensile:
140.59%
Previsione annuale:
1 705.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
934.89 USD
Massimale:
1 069.67 USD (157.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.68% (914.44 USD)
Per equità:
41.65% (119.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|394
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +485.05 USD
Worst Trade: -702 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +354.43 USD
Massima perdita consecutiva: -236.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-70%
0
0
USD
USD
371
USD
USD
86
0%
394
45%
30%
0.89
-1.39
USD
USD
93%
1:200