SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WG
Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 comentarios
95 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -40%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
433
Transacciones Rentables:
203 (46.88%)
Transacciones Irrentables:
230 (53.12%)
Mejor transacción:
485.05 USD
Peor transacción:
-702.10 USD
Beneficio Bruto:
5 576.85 USD (355 578 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (354.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
734.75 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
29.67%
Carga máxima del depósito:
59.12%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.26
Transacciones Largas:
241 (55.66%)
Transacciones Cortas:
192 (44.34%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.65 USD
Beneficio medio:
27.47 USD
Pérdidas medias:
-25.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-236.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-702.10 USD (1)
Crecimiento al mes:
35.62%
Pronóstico anual:
432.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
934.89 USD
Máxima:
1 069.67 USD (157.58%)
Reducción relativa:
De balance:
92.68% (914.44 USD)
De fondos:
41.65% (119.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 433
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -283
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +485.05 USD
Peor transacción: -702 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +354.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -236.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
otros 196...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Asdfghj
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 13:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WG
30 USD al mes
-40%
0
0
USD
437
USD
95
0%
433
46%
30%
0.95
-0.65
USD
93%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.