SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WG
Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -70%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
180 (45.45%)
Perte trades:
216 (54.55%)
Meilleure transaction:
485.05 USD
Pire transaction:
-702.10 USD
Bénéfice brut:
4 888.35 USD (286 219 pips)
Perte brute:
-5 437.87 USD (287 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (354.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
734.75 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
29.67%
Charge de dépôt maximale:
59.12%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
222 (56.06%)
Courts trades:
174 (43.94%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-1.39 USD
Bénéfice moyen:
27.16 USD
Perte moyenne:
-25.18 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-236.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-702.10 USD (1)
Croissance mensuelle:
165.68%
Prévision annuelle:
2 010.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
934.89 USD
Maximal:
1 069.67 USD (157.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.68% (914.44 USD)
Par fonds propres:
41.65% (119.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 396
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -550
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +485.05 USD
Pire transaction: -702 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +354.43 USD
Perte consécutive maximale: -236.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
194 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Asdfghj
Aucun avis
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 00:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 10:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 11:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.05.11 10:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 01:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.04 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 12:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
WG
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
371
USD
86
0%
396
45%
30%
0.89
-1.39
USD
93%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.