Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 Bewertungen
95 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -40%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
433
Gewinntrades:
203 (46.88%)
Verlusttrades:
230 (53.12%)
Bester Trade:
485.05 USD
Schlechtester Trade:
-702.10 USD
Bruttoprofit:
5 576.85 USD (355 578 pips)
Bruttoverlust:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (354.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
734.75 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
29.67%
Max deposit load:
59.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.26
Long-Positionen:
241 (55.66%)
Short-Positionen:
192 (44.34%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-236.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-702.10 USD (1)
Wachstum pro Monat :
14.73%
Jahresprognose:
178.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
934.89 USD
Maximaler:
1 069.67 USD (157.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.68% (914.44 USD)
Kapital:
41.65% (119.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 433
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -283
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +485.05 USD
Schlechtester Trade: -702 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +354.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -236.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Asdfghj
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 13:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
WG
30 USD pro Monat
-40%
0
0
USD
437
USD
95
0%
433
46%
30%
0.95
-0.65
USD
93%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.