- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
433
盈利交易:
203 (46.88%)
亏损交易:
230 (53.12%)
最好交易:
485.05 USD
最差交易:
-702.10 USD
毛利:
5 576.85 USD (355 578 pips)
毛利亏损:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
最大连续赢利:
12 (354.43 USD)
最大连续盈利:
734.75 USD (5)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
29.67%
最大入金加载:
59.12%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
241 (55.66%)
短期交易:
192 (44.34%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.65 USD
平均利润:
27.47 USD
平均损失:
-25.48 USD
最大连续失误:
15 (-236.62 USD)
最大连续亏损:
-702.10 USD (1)
每月增长:
35.62%
年度预测:
432.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
934.89 USD
最大值:
1 069.67 USD (157.58%)
相对跌幅:
结余:
92.68% (914.44 USD)
净值:
41.65% (119.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-283
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +485.05 USD
最差交易: -702 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +354.43 USD
最大连续亏损: -236.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Asdfghj
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-40%
0
0
USD
USD
437
USD
USD
95
0%
433
46%
30%
0.95
-0.65
USD
USD
93%
1:200