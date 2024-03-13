СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / WG
Era Trina Sari Utomo

WG

Era Trina Sari Utomo
0 отзывов
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -44%
MaxrichGroup-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
432
Прибыльных трейдов:
202 (46.75%)
Убыточных трейдов:
230 (53.24%)
Лучший трейд:
485.05 USD
Худший трейд:
-702.10 USD
Общая прибыль:
5 546.67 USD (352 550 pips)
Общий убыток:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (354.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
734.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
29.67%
Макс. загрузка депозита:
59.12%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
240 (55.56%)
Коротких трейдов:
192 (44.44%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.73 USD
Средняя прибыль:
27.46 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-236.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.10 USD (1)
Прирост в месяц:
15.43%
Годовой прогноз:
187.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
934.89 USD
Максимальная:
1 069.67 USD (157.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.68% (914.44 USD)
По эквити:
41.65% (119.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 432
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -313
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +485.05 USD
Худший трейд: -702 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +354.43 USD
Макс. убыток в серии: -236.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Asdfghj
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.23 12:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 13:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 14:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 14:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 23:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
WG
30 USD в месяц
-44%
0
0
USD
407
USD
95
0%
432
46%
30%
0.94
-0.73
USD
93%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.