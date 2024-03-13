- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
432
Прибыльных трейдов:
202 (46.75%)
Убыточных трейдов:
230 (53.24%)
Лучший трейд:
485.05 USD
Худший трейд:
-702.10 USD
Общая прибыль:
5 546.67 USD (352 550 pips)
Общий убыток:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (354.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
734.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
29.67%
Макс. загрузка депозита:
59.12%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.29
Длинных трейдов:
240 (55.56%)
Коротких трейдов:
192 (44.44%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.73 USD
Средняя прибыль:
27.46 USD
Средний убыток:
-25.48 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-236.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.10 USD (1)
Прирост в месяц:
15.43%
Годовой прогноз:
187.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
934.89 USD
Максимальная:
1 069.67 USD (157.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.68% (914.44 USD)
По эквити:
41.65% (119.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|432
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-313
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +485.05 USD
Худший трейд: -702 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +354.43 USD
Макс. убыток в серии: -236.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...
Asdfghj
Нет отзывов
