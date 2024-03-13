- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
433
Negociações com lucro:
203 (46.88%)
Negociações com perda:
230 (53.12%)
Melhor negociação:
485.05 USD
Pior negociação:
-702.10 USD
Lucro bruto:
5 576.85 USD (355 578 pips)
Perda bruta:
-5 860.15 USD (329 684 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (354.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
734.75 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
29.67%
Depósito máximo carregado:
59.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
241 (55.66%)
Negociações curtas:
192 (44.34%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.65 USD
Lucro médio:
27.47 USD
Perda média:
-25.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-236.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-702.10 USD (1)
Crescimento mensal:
35.62%
Previsão anual:
432.24%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
934.89 USD
Máximo:
1 069.67 USD (157.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.68% (914.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.65% (119.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|433
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-283
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +485.05 USD
Pior negociação: -702 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +354.43 USD
Máxima perda consecutiva: -236.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-40%
0
0
USD
USD
437
USD
USD
95
0%
433
46%
30%
0.95
-0.65
USD
USD
93%
1:200