- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
627
利益トレード:
332 (52.95%)
損失トレード:
295 (47.05%)
ベストトレード:
233.45 USD
最悪のトレード:
-139.15 USD
総利益:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
総損失:
-5 565.95 USD (2 112 251 pips)
最大連続の勝ち:
14 (264.49 USD)
最大連続利益:
340.60 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
67.43%
最大入金額:
19.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.91
長いトレード:
352 (56.14%)
短いトレード:
275 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
24.00 USD
平均損失:
-18.87 USD
最大連続の負け:
11 (-166.98 USD)
最大連続損失:
-256.34 USD (7)
月間成長:
4.52%
年間予想:
54.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
347.46 USD (8.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.39% (317.75 USD)
エクイティによる:
17.59% (379.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|NAS100
|187
|BTCUSD
|60
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|29
|CHFJPY
|20
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|US30
|2
|AUDCHF
|1
|AUS200
|1
|JPN225
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|NAS100
|377
|BTCUSD
|282
|EURJPY
|155
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|51
|USDJPY
|-71
|EURUSD
|-13
|GBPCAD
|-36
|ETHUSD
|-6
|US30
|-40
|AUDCHF
|-8
|AUS200
|1
|JPN225
|-11
|USDCHF
|-31
|GBPUSD
|-8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|12K
|BTCUSD
|937K
|EURJPY
|3.3K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPCHF
|-49
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-329
|GBPCAD
|-1.5K
|ETHUSD
|-719
|US30
|-1.5K
|AUDCHF
|-214
|AUS200
|53
|JPN225
|-582
|USDCHF
|-247
|GBPUSD
|-261
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +233.45 USD
最悪のトレード: -139 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +264.49 USD
最大連続損失: -166.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Swing Trading
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
152%
1
1.4K
USD
USD
3.8K
USD
USD
18
0%
627
52%
67%
1.43
3.83
USD
USD
18%
1:500