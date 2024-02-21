シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PriceGianni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
レビュー0件
信頼性
18週間
1 / 1.4K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 152%
OctaFX-Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
627
利益トレード:
332 (52.95%)
損失トレード:
295 (47.05%)
ベストトレード:
233.45 USD
最悪のトレード:
-139.15 USD
総利益:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
総損失:
-5 565.95 USD (2 112 251 pips)
最大連続の勝ち:
14 (264.49 USD)
最大連続利益:
340.60 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
67.43%
最大入金額:
19.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.91
長いトレード:
352 (56.14%)
短いトレード:
275 (43.86%)
プロフィットファクター:
1.43
期待されたペイオフ:
3.83 USD
平均利益:
24.00 USD
平均損失:
-18.87 USD
最大連続の負け:
11 (-166.98 USD)
最大連続損失:
-256.34 USD (7)
月間成長:
4.52%
年間予想:
54.88%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
347.46 USD (8.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.39% (317.75 USD)
エクイティによる:
17.59% (379.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 265
NAS100 187
BTCUSD 60
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 20
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 377
BTCUSD 282
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 40
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
USDCHF -31
GBPUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
NAS100 12K
BTCUSD 937K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 1.2K
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
USDCHF -247
GBPUSD -261
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +233.45 USD
最悪のトレード: -139 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +264.49 USD
最大連続損失: -166.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
193 より多く...
Swing Trading
レビューなし
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください