Signale / MetaTrader 4 / PriceGianni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
1 / 1.4K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 152%
OctaFX-Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
627
Gewinntrades:
332 (52.95%)
Verlusttrades:
295 (47.05%)
Bester Trade:
233.45 USD
Schlechtester Trade:
-139.15 USD
Bruttoprofit:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
Bruttoverlust:
-5 565.95 USD (2 112 251 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (264.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
340.60 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
67.43%
Max deposit load:
19.74%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
6.91
Long-Positionen:
352 (56.14%)
Short-Positionen:
275 (43.86%)
Profit-Faktor:
1.43
Mathematische Gewinnerwartung:
3.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-166.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-256.34 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.52%
Jahresprognose:
54.88%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
347.46 USD (8.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.39% (317.75 USD)
Kapital:
17.59% (379.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 265
NAS100 187
BTCUSD 60
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 20
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 377
BTCUSD 282
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 40
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
USDCHF -31
GBPUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
NAS100 12K
BTCUSD 937K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 1.2K
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
USDCHF -247
GBPUSD -261
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +233.45 USD
Schlechtester Trade: -139 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +264.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -166.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
noch 193 ...
Swing Trading
Keine Bewertungen
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
