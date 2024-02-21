信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PriceGianni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0条评论
可靠性
18
1 / 1.5K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 156%
OctaFX-Real8
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
624
盈利交易:
332 (53.20%)
亏损交易:
292 (46.79%)
最好交易:
233.45 USD
最差交易:
-139.15 USD
毛利:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
毛利亏损:
-5 503.49 USD (2 107 026 pips)
最大连续赢利:
14 (264.49 USD)
最大连续盈利:
340.60 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
66.43%
最大入金加载:
19.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
6 小时
采收率:
7.09
长期交易:
349 (55.93%)
短期交易:
275 (44.07%)
利润因子:
1.45
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
24.00 USD
平均损失:
-18.85 USD
最大连续失误:
11 (-166.98 USD)
最大连续亏损:
-256.34 USD (7)
每月增长:
1.83%
年度预测:
22.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
347.46 USD (8.96%)
相对跌幅:
结余:
9.39% (317.75 USD)
净值:
17.59% (379.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 262
NAS100 187
BTCUSD 60
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 20
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
NAS100 377
BTCUSD 282
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 40
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
USDCHF -31
GBPUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 43K
NAS100 12K
BTCUSD 937K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 1.2K
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
USDCHF -247
GBPUSD -261
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +233.45 USD
最差交易: -139 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +264.49 USD
最大连续亏损: -166.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
193 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Swing Trading
没有评论
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PriceGianni
每月30 USD
156%
1
1.5K
USD
3.9K
USD
18
0%
624
53%
66%
1.44
3.95
USD
18%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载