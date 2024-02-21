- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
624
盈利交易:
332 (53.20%)
亏损交易:
292 (46.79%)
最好交易:
233.45 USD
最差交易:
-139.15 USD
毛利:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
毛利亏损:
-5 503.49 USD (2 107 026 pips)
最大连续赢利:
14 (264.49 USD)
最大连续盈利:
340.60 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
66.43%
最大入金加载:
19.74%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
6 小时
采收率:
7.09
长期交易:
349 (55.93%)
短期交易:
275 (44.07%)
利润因子:
1.45
预期回报:
3.95 USD
平均利润:
24.00 USD
平均损失:
-18.85 USD
最大连续失误:
11 (-166.98 USD)
最大连续亏损:
-256.34 USD (7)
每月增长:
1.83%
年度预测:
22.24%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
347.46 USD (8.96%)
相对跌幅:
结余:
9.39% (317.75 USD)
净值:
17.59% (379.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|262
|NAS100
|187
|BTCUSD
|60
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|29
|CHFJPY
|20
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|US30
|2
|AUDCHF
|1
|AUS200
|1
|JPN225
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|NAS100
|377
|BTCUSD
|282
|EURJPY
|155
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|51
|USDJPY
|-71
|EURUSD
|-13
|GBPCAD
|-36
|ETHUSD
|-6
|US30
|-40
|AUDCHF
|-8
|AUS200
|1
|JPN225
|-11
|USDCHF
|-31
|GBPUSD
|-8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|43K
|NAS100
|12K
|BTCUSD
|937K
|EURJPY
|3.3K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPCHF
|-49
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-329
|GBPCAD
|-1.5K
|ETHUSD
|-719
|US30
|-1.5K
|AUDCHF
|-214
|AUS200
|53
|JPN225
|-582
|USDCHF
|-247
|GBPUSD
|-261
- 入金加载
- 提取
最好交易: +233.45 USD
最差交易: -139 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +264.49 USD
最大连续亏损: -166.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 6
Exness-Real9
|0.00 × 85
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
TTCM-Live3
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
4xCube-Live
|0.00 × 1
DooPrime-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
Exness-Real3
|0.02 × 167
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
Exness-Real14
|0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
|0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
Alpari-Trade
|0.29 × 463
Swing Trading
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
156%
1
1.5K
USD
USD
3.9K
USD
USD
18
0%
624
53%
66%
1.44
3.95
USD
USD
18%
1:500