Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 118%
OctaFX-Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
143 (55.21%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (44.79%)
En iyi işlem:
233.45 USD
En kötü işlem:
-139.15 USD
Brüt kâr:
4 523.70 USD (930 762 pips)
Brüt zarar:
-2 639.73 USD (1 066 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (264.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
340.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
64.97%
Maks. mevduat yükü:
19.74%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
149 (57.53%)
Satış işlemleri:
110 (42.47%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
7.27 USD
Ortalama kâr:
31.63 USD
Ortalama zarar:
-22.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-166.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.11 USD (10)
Aylık büyüme:
53.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
317.75 USD (9.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.39% (317.75 USD)
Varlığa göre:
17.59% (379.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 144
NAS100 83
BTCUSD 22
GBPJPY 4
EURJPY 3
ETHUSD 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 249
BTCUSD -50
GBPJPY 11
EURJPY -24
ETHUSD 2
AUDCHF -8
GBPCAD -15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
NAS100 12K
BTCUSD -186K
GBPJPY 337
EURJPY -1.6K
ETHUSD 893
AUDCHF -214
GBPCAD -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +233.45 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +264.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 28
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
15 daha fazla...
Swing Trading
İnceleme yok
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PriceGianni
Ayda 30 USD
118%
0
0
USD
3.3K
USD
8
0%
259
55%
65%
1.71
7.27
USD
18%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.