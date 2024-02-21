- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
259
Kârla kapanan işlemler:
143 (55.21%)
Zararla kapanan işlemler:
116 (44.79%)
En iyi işlem:
233.45 USD
En kötü işlem:
-139.15 USD
Brüt kâr:
4 523.70 USD (930 762 pips)
Brüt zarar:
-2 639.73 USD (1 066 845 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (264.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
340.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
64.97%
Maks. mevduat yükü:
19.74%
En son işlem:
52 dakika önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
149 (57.53%)
Satış işlemleri:
110 (42.47%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
7.27 USD
Ortalama kâr:
31.63 USD
Ortalama zarar:
-22.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-166.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.11 USD (10)
Aylık büyüme:
53.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
317.75 USD (9.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.39% (317.75 USD)
Varlığa göre:
17.59% (379.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|NAS100
|83
|BTCUSD
|22
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|ETHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|NAS100
|249
|BTCUSD
|-50
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|-24
|ETHUSD
|2
|AUDCHF
|-8
|GBPCAD
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|39K
|NAS100
|12K
|BTCUSD
|-186K
|GBPJPY
|337
|EURJPY
|-1.6K
|ETHUSD
|893
|AUDCHF
|-214
|GBPCAD
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +233.45 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +264.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.25 × 28
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 25
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
Swing Trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
118%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
8
0%
259
55%
65%
1.71
7.27
USD
USD
18%
1:500