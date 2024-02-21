- 자본
- 축소
트레이드:
658
이익 거래:
345 (52.43%)
손실 거래:
313 (47.57%)
최고의 거래:
233.45 USD
최악의 거래:
-139.15 USD
총 수익:
8 098.54 USD (3 163 028 pips)
총 손실:
-5 828.10 USD (2 410 219 pips)
연속 최대 이익:
14 (264.49 USD)
연속 최대 이익:
340.60 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
67.43%
최대 입금량:
19.74%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.10
롱(주식매수):
357 (54.26%)
숏(주식차입매도):
301 (45.74%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
3.45 USD
평균 이익:
23.47 USD
평균 손실:
-18.62 USD
연속 최대 손실:
11 (-166.98 USD)
연속 최대 손실:
-256.34 USD (7)
월별 성장률:
0.64%
연간 예측:
7.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
445.49 USD (10.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.73% (445.49 USD)
자본금별:
17.59% (379.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|NAS100
|200
|BTCUSD
|67
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|29
|CHFJPY
|22
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|US30
|2
|USDCHF
|2
|AUDCHF
|1
|AUS200
|1
|JPN225
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|NAS100
|255
|BTCUSD
|249
|EURJPY
|155
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|3
|GBPCHF
|51
|USDJPY
|-71
|EURUSD
|-13
|GBPCAD
|-36
|ETHUSD
|-6
|US30
|-40
|USDCHF
|-31
|AUDCHF
|-8
|AUS200
|1
|JPN225
|-11
|GBPUSD
|-8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|41K
|NAS100
|6.5K
|BTCUSD
|708K
|EURJPY
|3.3K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-285
|GBPCHF
|-49
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-329
|GBPCAD
|-1.5K
|ETHUSD
|-719
|US30
|-1.5K
|USDCHF
|-247
|AUDCHF
|-214
|AUS200
|53
|JPN225
|-582
|GBPUSD
|-261
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +233.45 USD
최악의 거래: -139 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +264.49 USD
연속 최대 손실: -166.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.18 × 113
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
Swing Trading
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
144%
1
1.4K
USD
USD
3.7K
USD
USD
19
0%
658
52%
67%
1.38
3.45
USD
USD
18%
1:500