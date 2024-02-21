시그널섹션
0 리뷰
안정성
19
1 / 1.4K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 144%
OctaFX-Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
658
이익 거래:
345 (52.43%)
손실 거래:
313 (47.57%)
최고의 거래:
233.45 USD
최악의 거래:
-139.15 USD
총 수익:
8 098.54 USD (3 163 028 pips)
총 손실:
-5 828.10 USD (2 410 219 pips)
연속 최대 이익:
14 (264.49 USD)
연속 최대 이익:
340.60 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
67.43%
최대 입금량:
19.74%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.10
롱(주식매수):
357 (54.26%)
숏(주식차입매도):
301 (45.74%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
3.45 USD
평균 이익:
23.47 USD
평균 손실:
-18.62 USD
연속 최대 손실:
11 (-166.98 USD)
연속 최대 손실:
-256.34 USD (7)
월별 성장률:
0.64%
연간 예측:
7.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
445.49 USD (10.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.73% (445.49 USD)
자본금별:
17.59% (379.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 273
NAS100 200
BTCUSD 67
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 22
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
USDCHF 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
NAS100 255
BTCUSD 249
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 3
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
USDCHF -31
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
GBPUSD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 41K
NAS100 6.5K
BTCUSD 708K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY -285
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
USDCHF -247
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
GBPUSD -261
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +233.45 USD
최악의 거래: -139 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +264.49 USD
연속 최대 손실: -166.98 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
193 더...
Swing Trading
리뷰 없음
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
