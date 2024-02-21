- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
143 (55.21%)
Loss Trade:
116 (44.79%)
Best Trade:
233.45 USD
Worst Trade:
-139.15 USD
Profitto lordo:
4 523.70 USD (930 762 pips)
Perdita lorda:
-2 639.73 USD (1 066 845 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (264.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
340.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
64.97%
Massimo carico di deposito:
19.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
149 (57.53%)
Short Trade:
110 (42.47%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
7.27 USD
Profitto medio:
31.63 USD
Perdita media:
-22.76 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-166.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.11 USD (10)
Crescita mensile:
53.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
317.75 USD (9.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.39% (317.75 USD)
Per equità:
17.59% (379.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|144
|NAS100
|83
|BTCUSD
|22
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|3
|ETHUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|NAS100
|249
|BTCUSD
|-50
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|-24
|ETHUSD
|2
|AUDCHF
|-8
|GBPCAD
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|39K
|NAS100
|12K
|BTCUSD
|-186K
|GBPJPY
|337
|EURJPY
|-1.6K
|ETHUSD
|893
|AUDCHF
|-214
|GBPCAD
|-690
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +233.45 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +264.49 USD
Massima perdita consecutiva: -166.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 17
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.25 × 28
|
OctaFX-Real6
|0.31 × 26
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 22
|
OctaFX-Real5
|0.96 × 25
|
ICMarketsSC-Live07
|1.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
15 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Swing Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
118%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
8
0%
259
55%
65%
1.71
7.27
USD
USD
18%
1:500