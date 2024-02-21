SegnaliSezioni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 118%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
259
Profit Trade:
143 (55.21%)
Loss Trade:
116 (44.79%)
Best Trade:
233.45 USD
Worst Trade:
-139.15 USD
Profitto lordo:
4 523.70 USD (930 762 pips)
Perdita lorda:
-2 639.73 USD (1 066 845 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (264.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
340.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
64.97%
Massimo carico di deposito:
19.74%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
149 (57.53%)
Short Trade:
110 (42.47%)
Fattore di profitto:
1.71
Profitto previsto:
7.27 USD
Profitto medio:
31.63 USD
Perdita media:
-22.76 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-166.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.11 USD (10)
Crescita mensile:
53.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
317.75 USD (9.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.39% (317.75 USD)
Per equità:
17.59% (379.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 144
NAS100 83
BTCUSD 22
GBPJPY 4
EURJPY 3
ETHUSD 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 249
BTCUSD -50
GBPJPY 11
EURJPY -24
ETHUSD 2
AUDCHF -8
GBPCAD -15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 39K
NAS100 12K
BTCUSD -186K
GBPJPY 337
EURJPY -1.6K
ETHUSD 893
AUDCHF -214
GBPCAD -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.45 USD
Worst Trade: -139 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +264.49 USD
Massima perdita consecutiva: -166.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 28
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
15 più
Swing Trading
Non ci sono recensioni
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
