- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
627
Negociações com lucro:
332 (52.95%)
Negociações com perda:
295 (47.05%)
Melhor negociação:
233.45 USD
Pior negociação:
-139.15 USD
Lucro bruto:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
Perda bruta:
-5 565.95 USD (2 112 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (264.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
340.60 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
67.43%
Depósito máximo carregado:
19.74%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
6.91
Negociações longas:
352 (56.14%)
Negociações curtas:
275 (43.86%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
24.00 USD
Perda média:
-18.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-166.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-256.34 USD (7)
Crescimento mensal:
1.72%
Previsão anual:
18.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
347.46 USD (8.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.39% (317.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.59% (379.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|NAS100
|187
|BTCUSD
|60
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|29
|CHFJPY
|20
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|US30
|2
|AUDCHF
|1
|AUS200
|1
|JPN225
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.7K
|NAS100
|377
|BTCUSD
|282
|EURJPY
|155
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|51
|USDJPY
|-71
|EURUSD
|-13
|GBPCAD
|-36
|ETHUSD
|-6
|US30
|-40
|AUDCHF
|-8
|AUS200
|1
|JPN225
|-11
|USDCHF
|-31
|GBPUSD
|-8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|NAS100
|12K
|BTCUSD
|937K
|EURJPY
|3.3K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPCHF
|-49
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-329
|GBPCAD
|-1.5K
|ETHUSD
|-719
|US30
|-1.5K
|AUDCHF
|-214
|AUS200
|53
|JPN225
|-582
|USDCHF
|-247
|GBPUSD
|-261
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +233.45 USD
Pior negociação: -139 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +264.49 USD
Máxima perda consecutiva: -166.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
