- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
621
Прибыльных трейдов:
331 (53.30%)
Убыточных трейдов:
290 (46.70%)
Лучший трейд:
233.45 USD
Худший трейд:
-139.15 USD
Общая прибыль:
7 952.99 USD (3 096 774 pips)
Общий убыток:
-5 399.18 USD (2 104 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (264.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
66.43%
Макс. загрузка депозита:
19.74%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
347 (55.88%)
Коротких трейдов:
274 (44.12%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
24.03 USD
Средний убыток:
-18.62 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-166.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.11 USD (10)
Прирост в месяц:
3.30%
Годовой прогноз:
40.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
347.46 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.39% (317.75 USD)
По эквити:
17.59% (379.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|NAS100
|186
|BTCUSD
|60
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|29
|CHFJPY
|20
|GBPCHF
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|4
|GBPCAD
|3
|ETHUSD
|2
|US30
|2
|AUDCHF
|1
|AUS200
|1
|JPN225
|1
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|NAS100
|363
|BTCUSD
|282
|EURJPY
|155
|GBPJPY
|-8
|CHFJPY
|40
|GBPCHF
|51
|USDJPY
|-71
|EURUSD
|-13
|GBPCAD
|-36
|ETHUSD
|-6
|US30
|-40
|AUDCHF
|-8
|AUS200
|1
|JPN225
|-11
|USDCHF
|-31
|GBPUSD
|-8
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|45K
|NAS100
|11K
|BTCUSD
|937K
|EURJPY
|3.3K
|GBPJPY
|1.8K
|CHFJPY
|1.2K
|GBPCHF
|-49
|USDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|-329
|GBPCAD
|-1.5K
|ETHUSD
|-719
|US30
|-1.5K
|AUDCHF
|-214
|AUS200
|53
|JPN225
|-582
|USDCHF
|-247
|GBPUSD
|-261
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +233.45 USD
Худший трейд: -139 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +264.49 USD
Макс. убыток в серии: -166.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live 4
|0.00 × 6
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.18 × 113
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
Swing Trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
162%
1
1.5K
USD
USD
4K
USD
USD
18
0%
621
53%
66%
1.47
4.11
USD
USD
18%
1:500