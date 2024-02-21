СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PriceGianni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 отзывов
Надежность
18 недель
1 / 1.5K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 162%
OctaFX-Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
621
Прибыльных трейдов:
331 (53.30%)
Убыточных трейдов:
290 (46.70%)
Лучший трейд:
233.45 USD
Худший трейд:
-139.15 USD
Общая прибыль:
7 952.99 USD (3 096 774 pips)
Общий убыток:
-5 399.18 USD (2 104 345 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (264.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
340.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
66.43%
Макс. загрузка депозита:
19.74%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
7.35
Длинных трейдов:
347 (55.88%)
Коротких трейдов:
274 (44.12%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
4.11 USD
Средняя прибыль:
24.03 USD
Средний убыток:
-18.62 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-166.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-251.11 USD (10)
Прирост в месяц:
3.30%
Годовой прогноз:
40.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
347.46 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.39% (317.75 USD)
По эквити:
17.59% (379.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 260
NAS100 186
BTCUSD 60
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 20
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
NAS100 363
BTCUSD 282
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 40
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
USDCHF -31
GBPUSD -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 45K
NAS100 11K
BTCUSD 937K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 1.2K
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
USDCHF -247
GBPUSD -261
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +233.45 USD
Худший трейд: -139 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +264.49 USD
Макс. убыток в серии: -166.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
еще 193...
Swing Trading
Нет отзывов
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
