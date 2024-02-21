SeñalesSecciones
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
1 / 1.4K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 152%
OctaFX-Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
627
Transacciones Rentables:
332 (52.95%)
Transacciones Irrentables:
295 (47.05%)
Mejor transacción:
233.45 USD
Peor transacción:
-139.15 USD
Beneficio Bruto:
7 967.33 USD (3 097 251 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 565.95 USD (2 112 251 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (264.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
340.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
67.43%
Carga máxima del depósito:
19.74%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
36
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
6.91
Transacciones Largas:
352 (56.14%)
Transacciones Cortas:
275 (43.86%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
3.83 USD
Beneficio medio:
24.00 USD
Pérdidas medias:
-18.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-166.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-256.34 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
18.10%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
347.46 USD (8.96%)
Reducción relativa:
De balance:
9.39% (317.75 USD)
De fondos:
17.59% (379.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 265
NAS100 187
BTCUSD 60
EURJPY 35
GBPJPY 29
CHFJPY 20
GBPCHF 8
USDJPY 7
EURUSD 4
GBPCAD 3
ETHUSD 2
US30 2
AUDCHF 1
AUS200 1
JPN225 1
USDCHF 1
GBPUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 377
BTCUSD 282
EURJPY 155
GBPJPY -8
CHFJPY 40
GBPCHF 51
USDJPY -71
EURUSD -13
GBPCAD -36
ETHUSD -6
US30 -40
AUDCHF -8
AUS200 1
JPN225 -11
USDCHF -31
GBPUSD -8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
NAS100 12K
BTCUSD 937K
EURJPY 3.3K
GBPJPY 1.8K
CHFJPY 1.2K
GBPCHF -49
USDJPY -2.1K
EURUSD -329
GBPCAD -1.5K
ETHUSD -719
US30 -1.5K
AUDCHF -214
AUS200 53
JPN225 -582
USDCHF -247
GBPUSD -261
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +233.45 USD
Peor transacción: -139 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +264.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -166.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTMarkets-Live 4
0.00 × 6
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
Tradeview-Markets Live 2
0.18 × 113
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Alpari-Trade
0.29 × 463
otros 193...
Swing Trading
No hay comentarios
2025.11.05 19:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
