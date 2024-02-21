SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PriceGianni
Ferdinan Tarihoran

PriceGianni

Ferdinan Tarihoran
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 115%
OctaFX-Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
252
Bénéfice trades:
140 (55.55%)
Perte trades:
112 (44.44%)
Meilleure transaction:
233.45 USD
Pire transaction:
-139.15 USD
Bénéfice brut:
4 453.06 USD (865 082 pips)
Perte brute:
-2 612.40 USD (1 065 289 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (264.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
340.60 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
19.74%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
45
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.79
Longs trades:
148 (58.73%)
Courts trades:
104 (41.27%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
7.30 USD
Bénéfice moyen:
31.81 USD
Perte moyenne:
-23.33 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-166.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.11 USD (10)
Croissance mensuelle:
51.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
317.75 USD (9.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.39% (317.75 USD)
Par fonds propres:
17.59% (379.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 142
NAS100 80
BTCUSD 21
EURJPY 3
GBPJPY 3
ETHUSD 1
AUDCHF 1
GBPCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
NAS100 272
BTCUSD -63
EURJPY -24
GBPJPY 15
ETHUSD 2
AUDCHF -8
GBPCAD -15
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
NAS100 13K
BTCUSD -249K
EURJPY -1.6K
GBPJPY 649
ETHUSD 893
AUDCHF -214
GBPCAD -690
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.45 USD
Pire transaction: -139 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +264.49 USD
Perte consécutive maximale: -166.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-ECN1
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 17
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 2
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
TitanFX-01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.09 × 11
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real8
0.25 × 28
OctaFX-Real6
0.31 × 26
Axi-US06-Live
0.53 × 141
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 22
OctaFX-Real5
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 10
ICMarketsSC-Live20
1.31 × 48
15 plus...
Swing Trading
Aucun avis
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 14:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.15 17:09
Share of trading days is too low
2025.09.15 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.15 17:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.23 04:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 04:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.20 19:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 06:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 23:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.12.11 15:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
