シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Mahanad
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
レビュー0件
信頼性
130週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 22%
OctaFX-Real8
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
815
利益トレード:
204 (25.03%)
損失トレード:
611 (74.97%)
ベストトレード:
8.25 USD
最悪のトレード:
-7.02 USD
総利益:
1 235.79 USD (124 535 pips)
総損失:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
最大連続の勝ち:
4 (24.44 USD)
最大連続利益:
24.44 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
53.48%
最大入金額:
69.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
398 (48.83%)
短いトレード:
417 (51.17%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
6.06 USD
平均損失:
-2.00 USD
最大連続の負け:
16 (-31.22 USD)
最大連続損失:
-31.22 USD (16)
月間成長:
14.24%
年間予想:
172.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.11 USD
最大の:
130.96 USD (82.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.77% (53.66 USD)
エクイティによる:
10.43% (3.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 205
EURUSD 198
AUDUSD 167
NZDUSD 159
USDJPY 24
EURNZD 20
USDCHF 17
USDCAD 15
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 6
EURUSD 77
AUDUSD 3
NZDUSD -62
USDJPY -22
EURNZD 0
USDCHF -3
USDCAD -4
EURGBP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 607
EURUSD 7.7K
AUDUSD 333
NZDUSD -6.2K
USDJPY -3.3K
EURNZD 38
USDCHF -196
USDCAD -592
EURGBP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.25 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +24.44 USD
最大連続損失: -31.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
レビューなし
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 901 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 895 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 875 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 848 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 826 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください