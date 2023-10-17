- 成長
トレード:
815
利益トレード:
204 (25.03%)
損失トレード:
611 (74.97%)
ベストトレード:
8.25 USD
最悪のトレード:
-7.02 USD
総利益:
1 235.79 USD (124 535 pips)
総損失:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
最大連続の勝ち:
4 (24.44 USD)
最大連続利益:
24.44 USD (4)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
53.48%
最大入金額:
69.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
0.09
長いトレード:
398 (48.83%)
短いトレード:
417 (51.17%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.01 USD
平均利益:
6.06 USD
平均損失:
-2.00 USD
最大連続の負け:
16 (-31.22 USD)
最大連続損失:
-31.22 USD (16)
月間成長:
14.24%
年間予想:
172.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
35.11 USD
最大の:
130.96 USD (82.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
87.77% (53.66 USD)
エクイティによる:
10.43% (3.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|205
|EURUSD
|198
|AUDUSD
|167
|NZDUSD
|159
|USDJPY
|24
|EURNZD
|20
|USDCHF
|17
|USDCAD
|15
|EURGBP
|10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|77
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|-62
|USDJPY
|-22
|EURNZD
|0
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|16
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|607
|EURUSD
|7.7K
|AUDUSD
|333
|NZDUSD
|-6.2K
|USDJPY
|-3.3K
|EURNZD
|38
|USDCHF
|-196
|USDCAD
|-592
|EURGBP
|1.2K
ベストトレード: +8.25 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +24.44 USD
最大連続損失: -31.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
188 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
