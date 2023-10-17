- Прирост
Всего трейдов:
815
Прибыльных трейдов:
204 (25.03%)
Убыточных трейдов:
611 (74.97%)
Лучший трейд:
8.25 USD
Худший трейд:
-7.02 USD
Общая прибыль:
1 235.79 USD (124 535 pips)
Общий убыток:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (24.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.44 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
53.48%
Макс. загрузка депозита:
69.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
398 (48.83%)
Коротких трейдов:
417 (51.17%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
6.06 USD
Средний убыток:
-2.00 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-31.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.22 USD (16)
Прирост в месяц:
14.24%
Годовой прогноз:
172.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35.11 USD
Максимальная:
130.96 USD (82.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.77% (53.66 USD)
По эквити:
10.43% (3.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|205
|EURUSD
|198
|AUDUSD
|167
|NZDUSD
|159
|USDJPY
|24
|EURNZD
|20
|USDCHF
|17
|USDCAD
|15
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|77
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|-62
|USDJPY
|-22
|EURNZD
|0
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|16
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|607
|EURUSD
|7.7K
|AUDUSD
|333
|NZDUSD
|-6.2K
|USDJPY
|-3.3K
|EURNZD
|38
|USDCHF
|-196
|USDCAD
|-592
|EURGBP
|1.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.25 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +24.44 USD
Макс. убыток в серии: -31.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
