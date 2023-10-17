SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Mahanad
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 comentarios
Fiabilidad
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 22%
OctaFX-Real8
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
815
Transacciones Rentables:
204 (25.03%)
Transacciones Irrentables:
611 (74.97%)
Mejor transacción:
8.25 USD
Peor transacción:
-7.02 USD
Beneficio Bruto:
1 235.79 USD (124 535 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (24.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
53.48%
Carga máxima del depósito:
69.73%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
398 (48.83%)
Transacciones Cortas:
417 (51.17%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.01 USD
Beneficio medio:
6.06 USD
Pérdidas medias:
-2.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-31.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-31.22 USD (16)
Crecimiento al mes:
14.24%
Pronóstico anual:
172.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
35.11 USD
Máxima:
130.96 USD (82.26%)
Reducción relativa:
De balance:
87.77% (53.66 USD)
De fondos:
10.43% (3.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 205
EURUSD 198
AUDUSD 167
NZDUSD 159
USDJPY 24
EURNZD 20
USDCHF 17
USDCAD 15
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 6
EURUSD 77
AUDUSD 3
NZDUSD -62
USDJPY -22
EURNZD 0
USDCHF -3
USDCAD -4
EURGBP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 607
EURUSD 7.7K
AUDUSD 333
NZDUSD -6.2K
USDJPY -3.3K
EURNZD 38
USDCHF -196
USDCAD -592
EURGBP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.25 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +24.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
otros 188...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 901 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 895 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 875 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 848 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 826 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Mahanad
30 USD al mes
22%
0
0
USD
55
USD
130
0%
815
25%
53%
1.00
0.01
USD
88%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.