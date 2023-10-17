SegnaliSezioni
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 recensioni
Affidabilità
117 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 29%
OctaFX-Real8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
694
Profit Trade:
176 (25.36%)
Loss Trade:
518 (74.64%)
Best Trade:
6.11 USD
Worst Trade:
-3.83 USD
Profitto lordo:
1 066.80 USD (107 441 pips)
Perdita lorda:
-1 051.22 USD (105 256 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (24.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
49.31%
Massimo carico di deposito:
37.19%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
338 (48.70%)
Short Trade:
356 (51.30%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-31.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.22 USD (16)
Crescita mensile:
-32.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.11 USD
Massimale:
119.76 USD (75.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.77% (53.66 USD)
Per equità:
7.11% (3.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 182
AUDUSD 155
NZDUSD 148
USDCHF 5
USDCAD 5
USDJPY 4
EURNZD 4
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 6
EURUSD 61
AUDUSD 19
NZDUSD -56
USDCHF -13
USDCAD 4
USDJPY -6
EURNZD 5
EURGBP -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 643
EURUSD 6K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD -5.6K
USDCHF -1K
USDCAD 614
USDJPY -814
EURNZD 816
EURGBP -400
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.11 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +24.44 USD
Massima perdita consecutiva: -31.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
Non ci sono recensioni
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 816 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 812 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 14:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.05 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mahanad
30USD al mese
29%
0
0
USD
58
USD
117
0%
694
25%
49%
1.01
0.02
USD
88%
1:200
Copia

