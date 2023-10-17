- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
694
Profit Trade:
176 (25.36%)
Loss Trade:
518 (74.64%)
Best Trade:
6.11 USD
Worst Trade:
-3.83 USD
Profitto lordo:
1 066.80 USD (107 441 pips)
Perdita lorda:
-1 051.22 USD (105 256 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (24.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
49.31%
Massimo carico di deposito:
37.19%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
338 (48.70%)
Short Trade:
356 (51.30%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
6.06 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-31.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.22 USD (16)
Crescita mensile:
-32.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35.11 USD
Massimale:
119.76 USD (75.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
87.77% (53.66 USD)
Per equità:
7.11% (3.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|189
|EURUSD
|182
|AUDUSD
|155
|NZDUSD
|148
|USDCHF
|5
|USDCAD
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|-56
|USDCHF
|-13
|USDCAD
|4
|USDJPY
|-6
|EURNZD
|5
|EURGBP
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|643
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|-5.6K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|614
|USDJPY
|-814
|EURNZD
|816
|EURGBP
|-400
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.11 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +24.44 USD
Massima perdita consecutiva: -31.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
