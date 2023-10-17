- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
815
盈利交易:
204 (25.03%)
亏损交易:
611 (74.97%)
最好交易:
8.25 USD
最差交易:
-7.02 USD
毛利:
1 235.79 USD (124 535 pips)
毛利亏损:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
最大连续赢利:
4 (24.44 USD)
最大连续盈利:
24.44 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
53.48%
最大入金加载:
69.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.09
长期交易:
398 (48.83%)
短期交易:
417 (51.17%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
6.06 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
16 (-31.22 USD)
最大连续亏损:
-31.22 USD (16)
每月增长:
14.24%
年度预测:
172.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.11 USD
最大值:
130.96 USD (82.26%)
相对跌幅:
结余:
87.77% (53.66 USD)
净值:
10.43% (3.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|205
|EURUSD
|198
|AUDUSD
|167
|NZDUSD
|159
|USDJPY
|24
|EURNZD
|20
|USDCHF
|17
|USDCAD
|15
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|77
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|-62
|USDJPY
|-22
|EURNZD
|0
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|16
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|607
|EURUSD
|7.7K
|AUDUSD
|333
|NZDUSD
|-6.2K
|USDJPY
|-3.3K
|EURNZD
|38
|USDCHF
|-196
|USDCAD
|-592
|EURGBP
|1.2K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.25 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +24.44 USD
最大连续亏损: -31.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
