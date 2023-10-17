信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Mahanad
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0条评论
可靠性
130
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 22%
OctaFX-Real8
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
815
盈利交易:
204 (25.03%)
亏损交易:
611 (74.97%)
最好交易:
8.25 USD
最差交易:
-7.02 USD
毛利:
1 235.79 USD (124 535 pips)
毛利亏损:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
最大连续赢利:
4 (24.44 USD)
最大连续盈利:
24.44 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
53.48%
最大入金加载:
69.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
23 小时
采收率:
0.09
长期交易:
398 (48.83%)
短期交易:
417 (51.17%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
6.06 USD
平均损失:
-2.00 USD
最大连续失误:
16 (-31.22 USD)
最大连续亏损:
-31.22 USD (16)
每月增长:
14.24%
年度预测:
172.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
35.11 USD
最大值:
130.96 USD (82.26%)
相对跌幅:
结余:
87.77% (53.66 USD)
净值:
10.43% (3.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 205
EURUSD 198
AUDUSD 167
NZDUSD 159
USDJPY 24
EURNZD 20
USDCHF 17
USDCAD 15
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 6
EURUSD 77
AUDUSD 3
NZDUSD -62
USDJPY -22
EURNZD 0
USDCHF -3
USDCAD -4
EURGBP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 607
EURUSD 7.7K
AUDUSD 333
NZDUSD -6.2K
USDJPY -3.3K
EURNZD 38
USDCHF -196
USDCAD -592
EURGBP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.25 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +24.44 USD
最大连续亏损: -31.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
188 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 901 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 895 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 875 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 848 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 826 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Mahanad
每月30 USD
22%
0
0
USD
55
USD
130
0%
815
25%
53%
1.00
0.01
USD
88%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载