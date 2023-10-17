리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real16 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 44 4xCube-Live 0.00 × 1 DooPrime-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live04 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 2 Hankotrade-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 5 TTCM-Live3 0.00 × 1 Exness-Real9 0.00 × 85 Tickmill-Live02 0.00 × 1 Exness-Real3 0.02 × 167 XMTrading-Real 34 0.03 × 31 Exness-Real14 0.15 × 636 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.17 × 133 EightcapLtd-Real2 0.18 × 38 ICMarketsEU-Live17 0.20 × 20 OrbexGlobal-Live 0.20 × 60 Tradeview-Markets Live 2 0.21 × 96 FusionMarkets-Demo 0.24 × 25 Alpari-Trade 0.29 × 463 XMTrading-Real 7 0.29 × 373 Exness-Real17 0.30 × 694 XMTrading-Real 254 0.31 × 370 188 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오