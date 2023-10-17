- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
837
이익 거래:
208 (24.85%)
손실 거래:
629 (75.15%)
최고의 거래:
8.25 USD
최악의 거래:
-7.02 USD
총 수익:
1 258.02 USD (126 976 pips)
총 손실:
-1 254.76 USD (128 560 pips)
연속 최대 이익:
4 (24.44 USD)
연속 최대 이익:
24.44 USD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
53.48%
최대 입금량:
69.73%
최근 거래:
51 분 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
0.02
롱(주식매수):
406 (48.51%)
숏(주식차입매도):
431 (51.49%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
6.05 USD
평균 손실:
-1.99 USD
연속 최대 손실:
16 (-31.22 USD)
연속 최대 손실:
-31.22 USD (16)
월별 성장률:
16.40%
연간 예측:
198.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35.11 USD
최대한의:
130.96 USD (82.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
87.77% (53.66 USD)
자본금별:
10.43% (3.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|209
|EURUSD
|200
|AUDUSD
|169
|NZDUSD
|160
|USDJPY
|28
|EURNZD
|24
|USDCHF
|19
|USDCAD
|17
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|73
|AUDUSD
|8
|NZDUSD
|-64
|USDJPY
|-22
|EURNZD
|-4
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|-7
|EURGBP
|14
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|7.3K
|AUDUSD
|743
|NZDUSD
|-6.4K
|USDJPY
|-3.3K
|EURNZD
|-764
|USDCHF
|-596
|USDCAD
|-993
|EURGBP
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.25 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +24.44 USD
연속 최대 손실: -31.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
|
XMTrading-Real 254
|0.31 × 370
리뷰 없음
