SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mahanad
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
131 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 19%
OctaFX-Real8
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
816
Gewinntrades:
204 (25.00%)
Verlusttrades:
612 (75.00%)
Bester Trade:
8.25 USD
Schlechtester Trade:
-7.02 USD
Bruttoprofit:
1 235.79 USD (124 535 pips)
Bruttoverlust:
-1 224.75 USD (125 143 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (24.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.44 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
53.48%
Max deposit load:
69.73%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
0.08
Long-Positionen:
398 (48.77%)
Short-Positionen:
418 (51.23%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-31.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-31.22 USD (16)
Wachstum pro Monat :
51.11%
Jahresprognose:
620.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35.11 USD
Maximaler:
130.96 USD (82.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.77% (53.66 USD)
Kapital:
10.43% (3.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 205
EURUSD 198
AUDUSD 167
NZDUSD 159
USDJPY 24
EURNZD 21
USDCHF 17
USDCAD 15
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 6
EURUSD 77
AUDUSD 3
NZDUSD -62
USDJPY -22
EURNZD -1
USDCHF -3
USDCAD -4
EURGBP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 607
EURUSD 7.7K
AUDUSD 333
NZDUSD -6.2K
USDJPY -3.3K
EURNZD -162
USDCHF -196
USDCAD -592
EURGBP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.25 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -31.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
noch 188 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 901 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 895 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 875 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 848 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 826 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Mahanad
30 USD pro Monat
19%
0
0
USD
54
USD
131
0%
816
25%
53%
1.00
0.01
USD
88%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.