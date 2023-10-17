- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
176 (25.36%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (74.64%)
En iyi işlem:
6.11 USD
En kötü işlem:
-3.83 USD
Brüt kâr:
1 066.80 USD (107 441 pips)
Brüt zarar:
-1 051.22 USD (105 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (24.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.31%
Maks. mevduat yükü:
37.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
338 (48.70%)
Satış işlemleri:
356 (51.30%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-31.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.22 USD (16)
Aylık büyüme:
-32.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.11 USD
Maksimum:
119.76 USD (75.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.77% (53.66 USD)
Varlığa göre:
7.11% (3.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|189
|EURUSD
|182
|AUDUSD
|155
|NZDUSD
|148
|USDCHF
|5
|USDCAD
|5
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|EURGBP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|19
|NZDUSD
|-56
|USDCHF
|-13
|USDCAD
|4
|USDJPY
|-6
|EURNZD
|5
|EURGBP
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|643
|EURUSD
|6K
|AUDUSD
|1.9K
|NZDUSD
|-5.6K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|614
|USDJPY
|-814
|EURNZD
|816
|EURGBP
|-400
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.11 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +24.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
117
0%
694
25%
49%
1.01
0.02
USD
USD
88%
1:200