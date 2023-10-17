SinyallerBölümler
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 inceleme
Güvenilirlik
117 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 29%
OctaFX-Real8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
694
Kârla kapanan işlemler:
176 (25.36%)
Zararla kapanan işlemler:
518 (74.64%)
En iyi işlem:
6.11 USD
En kötü işlem:
-3.83 USD
Brüt kâr:
1 066.80 USD (107 441 pips)
Brüt zarar:
-1 051.22 USD (105 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (24.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.31%
Maks. mevduat yükü:
37.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
338 (48.70%)
Satış işlemleri:
356 (51.30%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
6.06 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-31.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.22 USD (16)
Aylık büyüme:
-32.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.11 USD
Maksimum:
119.76 USD (75.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.77% (53.66 USD)
Varlığa göre:
7.11% (3.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 182
AUDUSD 155
NZDUSD 148
USDCHF 5
USDCAD 5
USDJPY 4
EURNZD 4
EURGBP 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 6
EURUSD 61
AUDUSD 19
NZDUSD -56
USDCHF -13
USDCAD 4
USDJPY -6
EURNZD 5
EURGBP -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 643
EURUSD 6K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD -5.6K
USDCHF -1K
USDCAD 614
USDJPY -814
EURNZD 816
EURGBP -400
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.11 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +24.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -31.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
188 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 816 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 812 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 14:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.05 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mahanad
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
58
USD
117
0%
694
25%
49%
1.01
0.02
USD
88%
1:200
Kopyala

