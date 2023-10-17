- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
815
Negociações com lucro:
204 (25.03%)
Negociações com perda:
611 (74.97%)
Melhor negociação:
8.25 USD
Pior negociação:
-7.02 USD
Lucro bruto:
1 235.79 USD (124 535 pips)
Perda bruta:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (24.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.44 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
53.48%
Depósito máximo carregado:
69.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
398 (48.83%)
Negociações curtas:
417 (51.17%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
6.06 USD
Perda média:
-2.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-31.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.22 USD (16)
Crescimento mensal:
14.24%
Previsão anual:
172.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.11 USD
Máximo:
130.96 USD (82.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.77% (53.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.43% (3.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|205
|EURUSD
|198
|AUDUSD
|167
|NZDUSD
|159
|USDJPY
|24
|EURNZD
|20
|USDCHF
|17
|USDCAD
|15
|EURGBP
|10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|77
|AUDUSD
|3
|NZDUSD
|-62
|USDJPY
|-22
|EURNZD
|0
|USDCHF
|-3
|USDCAD
|-4
|EURGBP
|16
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|607
|EURUSD
|7.7K
|AUDUSD
|333
|NZDUSD
|-6.2K
|USDJPY
|-3.3K
|EURNZD
|38
|USDCHF
|-196
|USDCAD
|-592
|EURGBP
|1.2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.25 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +24.44 USD
Máxima perda consecutiva: -31.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-Real16
|0.00 × 1
Exness-Real9
|0.00 × 85
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
TTCM-Live3
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 44
4xCube-Live
|0.00 × 1
DooPrime-Live
|0.00 × 1
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 5
Exness-Real3
|0.02 × 167
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
Exness-Real14
|0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
|0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
OctaFX-Real5
|0.27 × 33
Alpari-Trade
|0.29 × 463
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
Exness-Real17
|0.30 × 694
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
55
USD
USD
130
0%
815
25%
53%
1.00
0.01
USD
USD
88%
1:200