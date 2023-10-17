SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Mahanad
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 comentários
Confiabilidade
130 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 22%
OctaFX-Real8
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
815
Negociações com lucro:
204 (25.03%)
Negociações com perda:
611 (74.97%)
Melhor negociação:
8.25 USD
Pior negociação:
-7.02 USD
Lucro bruto:
1 235.79 USD (124 535 pips)
Perda bruta:
-1 223.58 USD (124 943 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (24.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.44 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
53.48%
Depósito máximo carregado:
69.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
0.09
Negociações longas:
398 (48.83%)
Negociações curtas:
417 (51.17%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.01 USD
Lucro médio:
6.06 USD
Perda média:
-2.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-31.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-31.22 USD (16)
Crescimento mensal:
14.24%
Previsão anual:
172.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35.11 USD
Máximo:
130.96 USD (82.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
87.77% (53.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.43% (3.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 205
EURUSD 198
AUDUSD 167
NZDUSD 159
USDJPY 24
EURNZD 20
USDCHF 17
USDCAD 15
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 6
EURUSD 77
AUDUSD 3
NZDUSD -62
USDJPY -22
EURNZD 0
USDCHF -3
USDCAD -4
EURGBP 16
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 607
EURUSD 7.7K
AUDUSD 333
NZDUSD -6.2K
USDJPY -3.3K
EURNZD 38
USDCHF -196
USDCAD -592
EURGBP 1.2K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.25 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +24.44 USD
Máxima perda consecutiva: -31.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
188 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 908 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 18:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 901 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 19:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 895 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 18:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 875 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 16:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 873 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 00:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 14:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 13:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 848 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 826 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mahanad
30 USD por mês
22%
0
0
USD
55
USD
130
0%
815
25%
53%
1.00
0.01
USD
88%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.