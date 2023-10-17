SignauxSections
Robby Mahanad

Mahanad

Robby Mahanad
0 avis
Fiabilité
117 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 29%
OctaFX-Real8
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
694
Bénéfice trades:
176 (25.36%)
Perte trades:
518 (74.64%)
Meilleure transaction:
6.11 USD
Pire transaction:
-3.83 USD
Bénéfice brut:
1 066.80 USD (107 441 pips)
Perte brute:
-1 051.22 USD (105 256 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (24.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.44 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.31%
Charge de dépôt maximale:
37.19%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.13
Longs trades:
338 (48.70%)
Courts trades:
356 (51.30%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
6.06 USD
Perte moyenne:
-2.03 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-31.22 USD)
Perte consécutive maximale:
-31.22 USD (16)
Croissance mensuelle:
-32.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.11 USD
Maximal:
119.76 USD (75.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
87.77% (53.66 USD)
Par fonds propres:
7.11% (3.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 189
EURUSD 182
AUDUSD 155
NZDUSD 148
USDCHF 5
USDCAD 5
USDJPY 4
EURNZD 4
EURGBP 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 6
EURUSD 61
AUDUSD 19
NZDUSD -56
USDCHF -13
USDCAD 4
USDJPY -6
EURNZD 5
EURGBP -5
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 643
EURUSD 6K
AUDUSD 1.9K
NZDUSD -5.6K
USDCHF -1K
USDCAD 614
USDJPY -814
EURNZD 816
EURGBP -400
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.11 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +24.44 USD
Perte consécutive maximale: -31.22 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 44
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 5
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.21 × 96
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
OctaFX-Real5
0.27 × 33
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
188 plus...
Aucun avis
2025.09.22 20:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 816 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 09:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 812 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.10 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.09 14:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 16:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.06 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.16 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 16:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 03:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 08:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.03.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.03.05 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mahanad
30 USD par mois
29%
0
0
USD
58
USD
117
0%
694
25%
49%
1.01
0.02
USD
88%
1:200
Copier

