いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Valutrades-Real-HK 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 ForeignExchangeClearingHouse-Live 1.17 × 12 ICMarketsSC-Live11 1.44 × 131 EightcapLtd-Real-4 1.77 × 2370 VantageFX-Live 1 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 2.86 × 73 EightcapLtd-Real2 3.00 × 1 FusionMarkets-Live 3.00 × 12 ICMarketsSC-Live10 3.20 × 5 Axi-US09-Live 4.86 × 220 Exness-Real2 5.65 × 111 RoboForex-Pro-5 7.00 × 924 XMGlobal-Real 8 12.67 × 460 Tradeview-Markets Live 2 19.00 × 1