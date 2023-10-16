- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
576
利益トレード:
331 (57.46%)
損失トレード:
245 (42.53%)
ベストトレード:
89.14 USD
最悪のトレード:
-40.22 USD
総利益:
4 331.78 USD (422 305 pips)
総損失:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
最大連続の勝ち:
19 (104.40 USD)
最大連続利益:
275.31 USD (14)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
10.44%
最大入金額:
55.82%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.90
長いトレード:
449 (77.95%)
短いトレード:
127 (22.05%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
2.98 USD
平均利益:
13.09 USD
平均損失:
-10.68 USD
最大連続の負け:
23 (-295.41 USD)
最大連続損失:
-295.41 USD (23)
月間成長:
23.68%
年間予想:
287.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
591.54 USD (57.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
71.82% (591.54 USD)
エクイティによる:
37.40% (144.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +89.14 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +104.40 USD
最大連続損失: -295.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
