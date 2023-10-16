- Wachstum
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
576
Gewinntrades:
331 (57.46%)
Verlusttrades:
245 (42.53%)
Bester Trade:
89.14 USD
Schlechtester Trade:
-40.22 USD
Bruttoprofit:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Bruttoverlust:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (104.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.31 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
10.44%
Max deposit load:
55.82%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.90
Long-Positionen:
449 (77.95%)
Short-Positionen:
127 (22.05%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-295.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-295.41 USD (23)
Wachstum pro Monat :
23.68%
Jahresprognose:
287.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
591.54 USD (57.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.82% (591.54 USD)
Kapital:
37.40% (144.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Bester Trade: +89.14 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
