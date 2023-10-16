SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
114 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 247%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
576
Gewinntrades:
331 (57.46%)
Verlusttrades:
245 (42.53%)
Bester Trade:
89.14 USD
Schlechtester Trade:
-40.22 USD
Bruttoprofit:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Bruttoverlust:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (104.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
275.31 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
10.44%
Max deposit load:
55.82%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.90
Long-Positionen:
449 (77.95%)
Short-Positionen:
127 (22.05%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
2.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-295.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-295.41 USD (23)
Wachstum pro Monat :
23.68%
Jahresprognose:
287.36%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
591.54 USD (57.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.82% (591.54 USD)
Kapital:
37.40% (144.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 576
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 196K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +89.14 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 23
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -295.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.28 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
