Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
515
Kârla kapanan işlemler:
291 (56.50%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (43.50%)
En iyi işlem:
89.14 USD
En kötü işlem:
-40.22 USD
Brüt kâr:
3 523.53 USD (341 427 pips)
Brüt zarar:
-2 309.85 USD (197 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (104.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
10.44%
Maks. mevduat yükü:
55.82%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
395 (76.70%)
Satış işlemleri:
120 (23.30%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
12.11 USD
Ortalama zarar:
-10.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-295.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.41 USD (23)
Aylık büyüme:
20.15%
Yıllık tahmin:
244.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
591.54 USD (57.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.82% (591.54 USD)
Varlığa göre:
37.40% (144.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|144K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +89.14 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +104.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -295.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
İnceleme yok
