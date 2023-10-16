SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 145%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
515
Kârla kapanan işlemler:
291 (56.50%)
Zararla kapanan işlemler:
224 (43.50%)
En iyi işlem:
89.14 USD
En kötü işlem:
-40.22 USD
Brüt kâr:
3 523.53 USD (341 427 pips)
Brüt zarar:
-2 309.85 USD (197 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (104.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
275.31 USD (14)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
10.44%
Maks. mevduat yükü:
55.82%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
2.05
Alış işlemleri:
395 (76.70%)
Satış işlemleri:
120 (23.30%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
12.11 USD
Ortalama zarar:
-10.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-295.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-295.41 USD (23)
Aylık büyüme:
20.15%
Yıllık tahmin:
244.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
591.54 USD (57.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.82% (591.54 USD)
Varlığa göre:
37.40% (144.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.14 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +104.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -295.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapLtd-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

İnceleme yok
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gld Trde Pro
Ayda 30 USD
145%
0
0
USD
1.2K
USD
101
100%
515
56%
10%
1.52
2.36
USD
72%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.