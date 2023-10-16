- Crescimento
Negociações:
576
Negociações com lucro:
331 (57.46%)
Negociações com perda:
245 (42.53%)
Melhor negociação:
89.14 USD
Pior negociação:
-40.22 USD
Lucro bruto:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Perda bruta:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (104.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
275.31 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
10.44%
Depósito máximo carregado:
55.82%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
449 (77.95%)
Negociações curtas:
127 (22.05%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
13.09 USD
Perda média:
-10.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-295.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-295.41 USD (23)
Crescimento mensal:
23.68%
Previsão anual:
287.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
591.54 USD (57.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.82% (591.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.40% (144.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +89.14 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +104.40 USD
Máxima perda consecutiva: -295.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
