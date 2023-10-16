SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 comentários
Confiabilidade
114 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 247%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
576
Negociações com lucro:
331 (57.46%)
Negociações com perda:
245 (42.53%)
Melhor negociação:
89.14 USD
Pior negociação:
-40.22 USD
Lucro bruto:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Perda bruta:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (104.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
275.31 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
10.44%
Depósito máximo carregado:
55.82%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.90
Negociações longas:
449 (77.95%)
Negociações curtas:
127 (22.05%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
13.09 USD
Perda média:
-10.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-295.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-295.41 USD (23)
Crescimento mensal:
23.68%
Previsão anual:
287.36%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
591.54 USD (57.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
71.82% (591.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.40% (144.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 576
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 196K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +89.14 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +104.40 USD
Máxima perda consecutiva: -295.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

Sem comentários
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gld Trde Pro
30 USD por mês
247%
0
0
USD
1.7K
USD
114
100%
576
57%
10%
1.65
2.98
USD
72%
1:500
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.