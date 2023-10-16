SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 145%
EightcapLtd-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
515
Profit Trade:
291 (56.50%)
Loss Trade:
224 (43.50%)
Best Trade:
89.14 USD
Worst Trade:
-40.22 USD
Profitto lordo:
3 523.53 USD (341 427 pips)
Perdita lorda:
-2 309.85 USD (197 410 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (104.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
275.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
10.44%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
395 (76.70%)
Short Trade:
120 (23.30%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
12.11 USD
Perdita media:
-10.31 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-295.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.41 USD (23)
Crescita mensile:
21.52%
Previsione annuale:
261.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
591.54 USD (57.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.82% (591.54 USD)
Per equità:
37.40% (144.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +89.14 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +104.40 USD
Massima perdita consecutiva: -295.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

Non ci sono recensioni
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gld Trde Pro
30USD al mese
145%
0
0
USD
1.2K
USD
101
100%
515
56%
10%
1.52
2.36
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.