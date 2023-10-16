- Crescita
Trade:
515
Profit Trade:
291 (56.50%)
Loss Trade:
224 (43.50%)
Best Trade:
89.14 USD
Worst Trade:
-40.22 USD
Profitto lordo:
3 523.53 USD (341 427 pips)
Perdita lorda:
-2 309.85 USD (197 410 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (104.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
275.31 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
10.44%
Massimo carico di deposito:
55.82%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.05
Long Trade:
395 (76.70%)
Short Trade:
120 (23.30%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
2.36 USD
Profitto medio:
12.11 USD
Perdita media:
-10.31 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-295.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-295.41 USD (23)
Crescita mensile:
21.52%
Previsione annuale:
261.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
591.54 USD (57.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.82% (591.54 USD)
Per equità:
37.40% (144.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|144K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +89.14 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +104.40 USD
Massima perdita consecutiva: -295.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EightcapLtd-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
