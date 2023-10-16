SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 145%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
515
Bénéfice trades:
291 (56.50%)
Perte trades:
224 (43.50%)
Meilleure transaction:
89.14 USD
Pire transaction:
-40.22 USD
Bénéfice brut:
3 523.53 USD (341 427 pips)
Perte brute:
-2 309.85 USD (197 410 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (104.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
275.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
10.44%
Charge de dépôt maximale:
55.82%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.05
Longs trades:
395 (76.70%)
Courts trades:
120 (23.30%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
2.36 USD
Bénéfice moyen:
12.11 USD
Perte moyenne:
-10.31 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-295.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-295.41 USD (23)
Croissance mensuelle:
21.52%
Prévision annuelle:
261.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
591.54 USD (57.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.82% (591.54 USD)
Par fonds propres:
37.40% (144.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +89.14 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +104.40 USD
Perte consécutive maximale: -295.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EightcapLtd-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Aucun avis
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.14 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.