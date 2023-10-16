- Incremento
¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
576
Transacciones Rentables:
331 (57.46%)
Transacciones Irrentables:
245 (42.53%)
Mejor transacción:
89.14 USD
Peor transacción:
-40.22 USD
Beneficio Bruto:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (104.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
275.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
10.44%
Carga máxima del depósito:
55.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.90
Transacciones Largas:
449 (77.95%)
Transacciones Cortas:
127 (22.05%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
2.98 USD
Beneficio medio:
13.09 USD
Pérdidas medias:
-10.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-295.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-295.41 USD (23)
Crecimiento al mes:
23.68%
Pronóstico anual:
287.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
591.54 USD (57.79%)
Reducción relativa:
De balance:
71.82% (591.54 USD)
De fondos:
37.40% (144.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +89.14 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +104.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
