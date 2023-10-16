SeñalesSecciones
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 comentarios
Fiabilidad
114 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 247%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
576
Transacciones Rentables:
331 (57.46%)
Transacciones Irrentables:
245 (42.53%)
Mejor transacción:
89.14 USD
Peor transacción:
-40.22 USD
Beneficio Bruto:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (104.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
275.31 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
10.44%
Carga máxima del depósito:
55.82%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.90
Transacciones Largas:
449 (77.95%)
Transacciones Cortas:
127 (22.05%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
2.98 USD
Beneficio medio:
13.09 USD
Pérdidas medias:
-10.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-295.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-295.41 USD (23)
Crecimiento al mes:
23.68%
Pronóstico anual:
287.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
591.54 USD (57.79%)
Reducción relativa:
De balance:
71.82% (591.54 USD)
De fondos:
37.40% (144.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 576
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 196K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +89.14 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +104.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -295.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

