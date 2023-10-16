- 성장
트레이드:
578
이익 거래:
331 (57.26%)
손실 거래:
247 (42.73%)
최고의 거래:
89.14 USD
최악의 거래:
-45.04 USD
총 수익:
4 331.78 USD (422 305 pips)
총 손실:
-2 666.60 USD (230 847 pips)
연속 최대 이익:
19 (104.40 USD)
연속 최대 이익:
275.31 USD (14)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
10.44%
최대 입금량:
55.82%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.81
롱(주식매수):
450 (77.85%)
숏(주식차입매도):
128 (22.15%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
2.88 USD
평균 이익:
13.09 USD
평균 손실:
-10.80 USD
연속 최대 손실:
23 (-295.41 USD)
연속 최대 손실:
-295.41 USD (23)
월별 성장률:
23.63%
연간 예측:
286.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
591.54 USD (57.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.82% (591.54 USD)
자본금별:
37.40% (144.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|578
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|191K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +89.14 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +104.40 USD
연속 최대 손실: -295.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
리뷰 없음
