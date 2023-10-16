시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 리뷰
안정성
117
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 236%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
578
이익 거래:
331 (57.26%)
손실 거래:
247 (42.73%)
최고의 거래:
89.14 USD
최악의 거래:
-45.04 USD
총 수익:
4 331.78 USD (422 305 pips)
총 손실:
-2 666.60 USD (230 847 pips)
연속 최대 이익:
19 (104.40 USD)
연속 최대 이익:
275.31 USD (14)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
10.44%
최대 입금량:
55.82%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.81
롱(주식매수):
450 (77.85%)
숏(주식차입매도):
128 (22.15%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
2.88 USD
평균 이익:
13.09 USD
평균 손실:
-10.80 USD
연속 최대 손실:
23 (-295.41 USD)
연속 최대 손실:
-295.41 USD (23)
월별 성장률:
23.63%
연간 예측:
286.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
591.54 USD (57.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.82% (591.54 USD)
자본금별:
37.40% (144.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 578
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 191K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +89.14 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +104.40 USD
연속 최대 손실: -295.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
