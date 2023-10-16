СигналыРазделы
Gld Trde Pro
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0 отзывов
Надежность
114 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 247%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
576
Прибыльных трейдов:
331 (57.46%)
Убыточных трейдов:
245 (42.53%)
Лучший трейд:
89.14 USD
Худший трейд:
-40.22 USD
Общая прибыль:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Общий убыток:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (104.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
275.31 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
10.44%
Макс. загрузка депозита:
55.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
449 (77.95%)
Коротких трейдов:
127 (22.05%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-10.68 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-295.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-295.41 USD (23)
Прирост в месяц:
27.00%
Годовой прогноз:
327.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
591.54 USD (57.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.82% (591.54 USD)
По эквити:
37.40% (144.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 576
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 196K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +89.14 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +104.40 USD
Макс. убыток в серии: -295.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.