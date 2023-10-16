- Прирост
Как рассчитывается Прирост в сигналах?
Всего трейдов:
576
Прибыльных трейдов:
331 (57.46%)
Убыточных трейдов:
245 (42.53%)
Лучший трейд:
89.14 USD
Худший трейд:
-40.22 USD
Общая прибыль:
4 331.78 USD (422 305 pips)
Общий убыток:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (104.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
275.31 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
10.44%
Макс. загрузка депозита:
55.82%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
2.90
Длинных трейдов:
449 (77.95%)
Коротких трейдов:
127 (22.05%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
2.98 USD
Средняя прибыль:
13.09 USD
Средний убыток:
-10.68 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-295.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-295.41 USD (23)
Прирост в месяц:
27.00%
Годовой прогноз:
327.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
591.54 USD (57.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.82% (591.54 USD)
По эквити:
37.40% (144.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +89.14 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 23
Макс. прибыль в серии: +104.40 USD
Макс. убыток в серии: -295.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Нет отзывов
