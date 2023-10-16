信号部分
Adul Tanthuvanit

Gld Trde Pro

Adul Tanthuvanit
0条评论
可靠性
114
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 247%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
576
盈利交易:
331 (57.46%)
亏损交易:
245 (42.53%)
最好交易:
89.14 USD
最差交易:
-40.22 USD
毛利:
4 331.78 USD (422 305 pips)
毛利亏损:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
最大连续赢利:
19 (104.40 USD)
最大连续盈利:
275.31 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
10.44%
最大入金加载:
55.82%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.90
长期交易:
449 (77.95%)
短期交易:
127 (22.05%)
利润因子:
1.66
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
13.09 USD
平均损失:
-10.68 USD
最大连续失误:
23 (-295.41 USD)
最大连续亏损:
-295.41 USD (23)
每月增长:
23.68%
年度预测:
287.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
591.54 USD (57.79%)
相对跌幅:
结余:
71.82% (591.54 USD)
净值:
37.40% (144.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 576
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 196K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +89.14 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +104.40 USD
最大连续亏损: -295.41 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Valutrades-Real-HK
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
ForeignExchangeClearingHouse-Live
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live11
1.44 × 131
EightcapLtd-Real-4
1.77 × 2370
VantageFX-Live 1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
2.86 × 73
EightcapLtd-Real2
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
3.20 × 5
Axi-US09-Live
4.86 × 220
Exness-Real2
5.65 × 111
RoboForex-Pro-5
7.00 × 924
XMGlobal-Real 8
12.67 × 460
Tradeview-Markets Live 2
19.00 × 1
Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap

Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap


Why Eightcap

  • Low spread XAUUSD (Around 12 points)
  • No commission for XAUUSD
  • Trustworthy broker

没有评论
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 20:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 16:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
