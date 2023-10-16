- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
576
盈利交易:
331 (57.46%)
亏损交易:
245 (42.53%)
最好交易:
89.14 USD
最差交易:
-40.22 USD
毛利:
4 331.78 USD (422 305 pips)
毛利亏损:
-2 616.33 USD (225 822 pips)
最大连续赢利:
19 (104.40 USD)
最大连续盈利:
275.31 USD (14)
夏普比率:
0.20
交易活动:
10.44%
最大入金加载:
55.82%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
9 小时
采收率:
2.90
长期交易:
449 (77.95%)
短期交易:
127 (22.05%)
利润因子:
1.66
预期回报:
2.98 USD
平均利润:
13.09 USD
平均损失:
-10.68 USD
最大连续失误:
23 (-295.41 USD)
最大连续亏损:
-295.41 USD (23)
每月增长:
23.68%
年度预测:
287.36%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
591.54 USD (57.79%)
相对跌幅:
结余:
71.82% (591.54 USD)
净值:
37.40% (144.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|576
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|196K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +89.14 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +104.40 USD
最大连续亏损: -295.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
Run EA Gold Trade Pro v5.4 at Eightcap
Apply Raw account at Eightcap to copy
https://bit.ly/ApplyEightCap
Why Eightcap
- Low spread XAUUSD (Around 12 points)
- No commission for XAUUSD
- Trustworthy broker
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
247%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
114
100%
576
57%
10%
1.65
2.98
USD
USD
72%
1:500