トレード:
10 366
利益トレード:
4 987 (48.10%)
損失トレード:
5 379 (51.89%)
ベストトレード:
3 770.38 USD
最悪のトレード:
-1 313.03 USD
総利益:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
総損失:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
最大連続の勝ち:
13 (269.26 USD)
最大連続利益:
11 493.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
73.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.64
長いトレード:
5 184 (50.01%)
短いトレード:
5 182 (49.99%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
5.26 USD
平均利益:
42.98 USD
平均損失:
-29.71 USD
最大連続の負け:
23 (-10 712.32 USD)
最大連続損失:
-11 755.48 USD (20)
月間成長:
1.48%
年間予想:
18.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11 755.48 USD (16.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.32% (11 755.48 USD)
エクイティによる:
72.37% (41 006.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3919
|AUDCAD
|3067
|EURCAD
|2579
|CADCHF
|801
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|13K
|EURCAD
|9K
|CADCHF
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-228K
|AUDCAD
|-30K
|EURCAD
|-34K
|CADCHF
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +3 770.38 USD
最悪のトレード: -1 313 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +269.26 USD
最大連続損失: -10 712.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.12 × 520
|
Afterprime-Live AP
|0.12 × 3388
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 4
Multi currency algo trading
レビューなし
