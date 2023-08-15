シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Enigma Pro2
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
レビュー0件
信頼性
178週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 172%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10 366
利益トレード:
4 987 (48.10%)
損失トレード:
5 379 (51.89%)
ベストトレード:
3 770.38 USD
最悪のトレード:
-1 313.03 USD
総利益:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
総損失:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
最大連続の勝ち:
13 (269.26 USD)
最大連続利益:
11 493.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
73.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.64
長いトレード:
5 184 (50.01%)
短いトレード:
5 182 (49.99%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
5.26 USD
平均利益:
42.98 USD
平均損失:
-29.71 USD
最大連続の負け:
23 (-10 712.32 USD)
最大連続損失:
-11 755.48 USD (20)
月間成長:
1.48%
年間予想:
18.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11 755.48 USD (16.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.32% (11 755.48 USD)
エクイティによる:
72.37% (41 006.83 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 3919
AUDCAD 3067
EURCAD 2579
CADCHF 801
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 20K
AUDCAD 13K
EURCAD 9K
CADCHF 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -228K
AUDCAD -30K
EURCAD -34K
CADCHF 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 770.38 USD
最悪のトレード: -1 313 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +269.26 USD
最大連続損失: -10 712.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboMarkets-Pro-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
FusionMarkets-Demo
0.12 × 520
Afterprime-Live AP
0.12 × 3388
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
33 より多く...
Multi currency algo trading 
レビューなし
2025.11.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 21:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
