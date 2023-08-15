SegnaliSezioni
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 157%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 779
Profit Trade:
4 693 (47.99%)
Loss Trade:
5 086 (52.01%)
Best Trade:
3 770.38 USD
Worst Trade:
-1 313.03 USD
Profitto lordo:
184 556.53 USD (1 685 320 pips)
Perdita lorda:
-134 530.79 USD (1 939 017 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (269.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 493.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.26
Long Trade:
4 896 (50.07%)
Short Trade:
4 883 (49.93%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.12 USD
Profitto medio:
39.33 USD
Perdita media:
-26.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-10 712.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 755.48 USD (20)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 755.48 USD (16.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (11 755.48 USD)
Per equità:
72.37% (41 006.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 3643
AUDCAD 2921
EURCAD 2453
CADCHF 762
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 18K
AUDCAD 13K
EURCAD 8.5K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -200K
AUDCAD -31K
EURCAD -36K
CADCHF 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 770.38 USD
Worst Trade: -1 313 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +269.26 USD
Massima perdita consecutiva: -10 712.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
Afterprime-Live AP
0.12 × 3360
FusionMarkets-Demo
0.16 × 370
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
33 più
Multi currency algo trading 
Non ci sono recensioni
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 04:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 10:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 09:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 12:10
No swaps are charged on the signal account
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Enigma Pro2
30USD al mese
157%
0
0
USD
82K
USD
166
100%
9 779
47%
100%
1.37
5.12
USD
72%
1:500
