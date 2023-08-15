- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 779
Profit Trade:
4 693 (47.99%)
Loss Trade:
5 086 (52.01%)
Best Trade:
3 770.38 USD
Worst Trade:
-1 313.03 USD
Profitto lordo:
184 556.53 USD (1 685 320 pips)
Perdita lorda:
-134 530.79 USD (1 939 017 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (269.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 493.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
73.39%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.26
Long Trade:
4 896 (50.07%)
Short Trade:
4 883 (49.93%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
5.12 USD
Profitto medio:
39.33 USD
Perdita media:
-26.45 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-10 712.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11 755.48 USD (20)
Crescita mensile:
1.25%
Previsione annuale:
15.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
11 755.48 USD (16.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (11 755.48 USD)
Per equità:
72.37% (41 006.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3643
|AUDCAD
|2921
|EURCAD
|2453
|CADCHF
|762
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|18K
|AUDCAD
|13K
|EURCAD
|8.5K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-200K
|AUDCAD
|-31K
|EURCAD
|-36K
|CADCHF
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 770.38 USD
Worst Trade: -1 313 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +269.26 USD
Massima perdita consecutiva: -10 712.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboMarkets-Pro-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
Afterprime-Live AP
|0.12 × 3360
|
FusionMarkets-Demo
|0.16 × 370
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 4
Multi currency algo trading
