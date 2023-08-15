SeñalesSecciones
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
Fiabilidad
178 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 172%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 366
Transacciones Rentables:
4 987 (48.10%)
Transacciones Irrentables:
5 379 (51.89%)
Mejor transacción:
3 770.38 USD
Peor transacción:
-1 313.03 USD
Beneficio Bruto:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
Pérdidas Brutas:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (269.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 493.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
73.39%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.64
Transacciones Largas:
5 184 (50.01%)
Transacciones Cortas:
5 182 (49.99%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
5.26 USD
Beneficio medio:
42.98 USD
Pérdidas medias:
-29.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-10 712.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11 755.48 USD (20)
Crecimiento al mes:
1.48%
Pronóstico anual:
18.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11 755.48 USD (16.31%)
Reducción relativa:
De balance:
16.32% (11 755.48 USD)
De fondos:
72.37% (41 006.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 3919
AUDCAD 3067
EURCAD 2579
CADCHF 801
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 20K
AUDCAD 13K
EURCAD 9K
CADCHF 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -228K
AUDCAD -30K
EURCAD -34K
CADCHF 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 770.38 USD
Peor transacción: -1 313 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +269.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10 712.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Pro-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
FusionMarkets-Demo
0.12 × 520
Afterprime-Live AP
0.12 × 3388
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
otros 33...
Multi currency algo trading 
