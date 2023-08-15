El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboMarkets-Pro-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 7 ICMarketsEU-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 2 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 3 FPMarkets-Live3 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 1 Tickmill-Live05 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 4 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.06 × 17 FusionMarkets-Demo 0.12 × 520 Afterprime-Live AP 0.12 × 3388 ICMarketsSC-Live26 0.25 × 4 Pepperstone-Edge03 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.25 × 4 otros 33... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada