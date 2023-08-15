SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Enigma Pro2
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 comentários
Confiabilidade
178 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 172%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 366
Negociações com lucro:
4 987 (48.10%)
Negociações com perda:
5 379 (51.89%)
Melhor negociação:
3 770.38 USD
Pior negociação:
-1 313.03 USD
Lucro bruto:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
Perda bruta:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (269.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 493.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
73.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.64
Negociações longas:
5 184 (50.01%)
Negociações curtas:
5 182 (49.99%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
5.26 USD
Lucro médio:
42.98 USD
Perda média:
-29.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-10 712.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11 755.48 USD (20)
Crescimento mensal:
1.48%
Previsão anual:
18.78%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11 755.48 USD (16.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.32% (11 755.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
72.37% (41 006.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 3919
AUDCAD 3067
EURCAD 2579
CADCHF 801
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 20K
AUDCAD 13K
EURCAD 9K
CADCHF 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -228K
AUDCAD -30K
EURCAD -34K
CADCHF 18K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 770.38 USD
Pior negociação: -1 313 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +269.26 USD
Máxima perda consecutiva: -10 712.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboMarkets-Pro-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
FusionMarkets-Demo
0.12 × 520
Afterprime-Live AP
0.12 × 3388
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
33 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Multi currency algo trading 
Sem comentários
2025.11.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 21:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Enigma Pro2
30 USD por mês
172%
0
0
USD
86K
USD
178
100%
10 366
48%
100%
1.34
5.26
USD
72%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.