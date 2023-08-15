SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Enigma Pro2
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 inceleme
Güvenilirlik
166 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 157%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 779
Kârla kapanan işlemler:
4 693 (47.99%)
Zararla kapanan işlemler:
5 086 (52.01%)
En iyi işlem:
3 770.38 USD
En kötü işlem:
-1 313.03 USD
Brüt kâr:
184 556.53 USD (1 685 320 pips)
Brüt zarar:
-134 530.79 USD (1 939 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (269.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 493.67 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.26
Alış işlemleri:
4 896 (50.07%)
Satış işlemleri:
4 883 (49.93%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.12 USD
Ortalama kâr:
39.33 USD
Ortalama zarar:
-26.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-10 712.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 755.48 USD (20)
Aylık büyüme:
1.25%
Yıllık tahmin:
15.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 755.48 USD (16.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (11 755.48 USD)
Varlığa göre:
72.37% (41 006.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 3643
AUDCAD 2921
EURCAD 2453
CADCHF 762
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 18K
AUDCAD 13K
EURCAD 8.5K
CADCHF 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -200K
AUDCAD -31K
EURCAD -36K
CADCHF 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 770.38 USD
En kötü işlem: -1 313 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +269.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 712.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
Afterprime-Live AP
0.12 × 3360
FusionMarkets-Demo
0.16 × 370
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
33 daha fazla...
Multi currency algo trading 
İnceleme yok
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.12 11:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 04:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 10:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 09:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.23 11:21
No swaps are charged
2024.09.16 12:10
No swaps are charged on the signal account
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.