- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9 779
Kârla kapanan işlemler:
4 693 (47.99%)
Zararla kapanan işlemler:
5 086 (52.01%)
En iyi işlem:
3 770.38 USD
En kötü işlem:
-1 313.03 USD
Brüt kâr:
184 556.53 USD (1 685 320 pips)
Brüt zarar:
-134 530.79 USD (1 939 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (269.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 493.67 USD (5)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
73.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
52
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.26
Alış işlemleri:
4 896 (50.07%)
Satış işlemleri:
4 883 (49.93%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
5.12 USD
Ortalama kâr:
39.33 USD
Ortalama zarar:
-26.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-10 712.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11 755.48 USD (20)
Aylık büyüme:
1.25%
Yıllık tahmin:
15.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 755.48 USD (16.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.32% (11 755.48 USD)
Varlığa göre:
72.37% (41 006.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3643
|AUDCAD
|2921
|EURCAD
|2453
|CADCHF
|762
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|18K
|AUDCAD
|13K
|EURCAD
|8.5K
|CADCHF
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-200K
|AUDCAD
|-31K
|EURCAD
|-36K
|CADCHF
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 770.38 USD
En kötü işlem: -1 313 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +269.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 712.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboMarkets-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
Afterprime-Live AP
|0.12 × 3360
|
FusionMarkets-Demo
|0.16 × 370
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 4
Multi currency algo trading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
157%
0
0
USD
USD
82K
USD
USD
166
100%
9 779
47%
100%
1.37
5.12
USD
USD
72%
1:500