- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10 366
盈利交易:
4 987 (48.10%)
亏损交易:
5 379 (51.89%)
最好交易:
3 770.38 USD
最差交易:
-1 313.03 USD
毛利:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
毛利亏损:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
最大连续赢利:
13 (269.26 USD)
最大连续盈利:
11 493.67 USD (5)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
73.39%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.64
长期交易:
5 184 (50.01%)
短期交易:
5 182 (49.99%)
利润因子:
1.34
预期回报:
5.26 USD
平均利润:
42.98 USD
平均损失:
-29.71 USD
最大连续失误:
23 (-10 712.32 USD)
最大连续亏损:
-11 755.48 USD (20)
每月增长:
1.53%
年度预测:
18.78%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
11 755.48 USD (16.31%)
相对跌幅:
结余:
16.32% (11 755.48 USD)
净值:
72.37% (41 006.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3919
|AUDCAD
|3067
|EURCAD
|2579
|CADCHF
|801
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|13K
|EURCAD
|9K
|CADCHF
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-228K
|AUDCAD
|-30K
|EURCAD
|-34K
|CADCHF
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 770.38 USD
最差交易: -1 313 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +269.26 USD
最大连续亏损: -10 712.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboMarkets-Pro-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.12 × 520
|
Afterprime-Live AP
|0.12 × 3388
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 4
Multi currency algo trading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
172%
0
0
USD
USD
86K
USD
USD
178
100%
10 366
48%
100%
1.34
5.26
USD
USD
72%
1:500