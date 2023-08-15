- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 366
Прибыльных трейдов:
4 987 (48.10%)
Убыточных трейдов:
5 379 (51.89%)
Лучший трейд:
3 770.38 USD
Худший трейд:
-1 313.03 USD
Общая прибыль:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
Общий убыток:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (269.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 493.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
73.39%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
5 184 (50.01%)
Коротких трейдов:
5 182 (49.99%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
5.26 USD
Средняя прибыль:
42.98 USD
Средний убыток:
-29.71 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-10 712.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 755.48 USD (20)
Прирост в месяц:
1.53%
Годовой прогноз:
18.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 755.48 USD (16.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (11 755.48 USD)
По эквити:
72.37% (41 006.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3919
|AUDCAD
|3067
|EURCAD
|2579
|CADCHF
|801
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|20K
|AUDCAD
|13K
|EURCAD
|9K
|CADCHF
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-228K
|AUDCAD
|-30K
|EURCAD
|-34K
|CADCHF
|18K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 770.38 USD
Худший трейд: -1 313 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +269.26 USD
Макс. убыток в серии: -10 712.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.06 × 17
|
FusionMarkets-Demo
|0.12 × 520
|
Afterprime-Live AP
|0.12 × 3388
|
ICMarketsSC-Live26
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.25 × 4
