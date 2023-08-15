СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Enigma Pro2
David Jukl

Enigma Pro2

David Jukl
0 отзывов
Надежность
178 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 172%
RoboMarkets-Pro-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 366
Прибыльных трейдов:
4 987 (48.10%)
Убыточных трейдов:
5 379 (51.89%)
Лучший трейд:
3 770.38 USD
Худший трейд:
-1 313.03 USD
Общая прибыль:
214 321.16 USD (1 785 755 pips)
Общий убыток:
-159 784.37 USD (2 066 381 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (269.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 493.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
73.39%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.64
Длинных трейдов:
5 184 (50.01%)
Коротких трейдов:
5 182 (49.99%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
5.26 USD
Средняя прибыль:
42.98 USD
Средний убыток:
-29.71 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-10 712.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-11 755.48 USD (20)
Прирост в месяц:
1.53%
Годовой прогноз:
18.78%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
11 755.48 USD (16.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.32% (11 755.48 USD)
По эквити:
72.37% (41 006.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 3919
AUDCAD 3067
EURCAD 2579
CADCHF 801
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 20K
AUDCAD 13K
EURCAD 9K
CADCHF 13K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -228K
AUDCAD -30K
EURCAD -34K
CADCHF 18K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 770.38 USD
Худший трейд: -1 313 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +269.26 USD
Макс. убыток в серии: -10 712.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarkets-Pro-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.06 × 17
FusionMarkets-Demo
0.12 × 520
Afterprime-Live AP
0.12 × 3388
ICMarketsSC-Live26
0.25 × 4
Pepperstone-Edge03
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live16
0.25 × 4
еще 33...
Multi currency algo trading 
Нет отзывов
2025.11.11 03:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 02:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 17:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 12:19
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 05:55
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 02:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 05:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 05:13
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 04:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 01:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 21:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.14 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 02:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.